Эмоциональный интеллект и дисфункция надпочечников
Мышление, степень эмоционального интеллекта, навык контроля стрессов и конфликтов влияет на наше ментальное здоровье и функции надпочечников. Как уберечь свои эндокринные органы от истощения? Для этого обратимся к аспектам эмоционального интеллекта.
Как мышление и поведение поддержат работу надпочечников
Работа над мышлением
То, о чем мы постоянно думаем, имеет свойство материализоваться в плане здоровья.
Например, ипохондрия, поиск у себя несуществующих болезней со временем дают свой результат, ведь если мы фокусируемся на чем-то долгое время, это воплощается в реальность.
Для организма и реальный, и воображаемый стресс одинаково пагубны. Гормоны стресса синтезируются, даже если мы просто представляем критическую ситуацию. Учащается сердцебиение и дыхание - надпочечники вырабатывают кортизол и адреналин. Это тоже связано с мышлением: постоянное прокручивание негативных сценариев, страхи, тревоги истощают надпочечники.
Погружение в негативные новости, конфликты, проблемы способствует повышению кортизола в крови, сгущению крови, спазму артерий. Стойкое повышение стрессовых гормонов способствует нарушению питания дермы; скачкам инсулина и развитию метаболического синдрома с абдоминальным ожирением. Кроме того, возникают проблемы с давлением, слабеет иммунная защита, прогрессируют хронические заболевания; снижается память и интеллект.
Что же делать?
Пресекать ход навязчивых мыслей.
Заботиться от экологии своего информационного пространства (ограничиваем поток информационных ресурсов).
Проработка личных границ
Это двунаправленный процесс: мы устанавливаем свои границы для других людей, не позволяя нарушать свое персональное пространство, и, с другой стороны, учитываем границы (правила) окружающих.
Это работает в любой коммуникации: в семье, на работе, в виртуальном общении.
Всегда найдутся те, кто не прочь нарушить чужие границы, манипулировать, добиваться своего любой ценой. Если у человека есть проблемы со своими и чужими границами, он расходует впустую свою энергию - надпочечники истощаются. Поэтому важно четко определить свою сферу влияния (на что я действительно могу подействовать и что изменить не в моих силах). Это поможет сберечь свои эндокринные органы.
Еще один аспект личных границ – конфликты.
Как говорится, не бывает плохих людей, бывает неверно выбранная дистанция.
Стремление взять верх в конфликте отнимает нашу энергию, перегружает надпочечники.
Важное правило
Если вы устали или больны – это максимально уязвимое состояние. Будучи эмоционально, физически, морально изможденным, не вступайте в выяснение отношений и конфликты, не беритесь за важные дела, не взваливайте на себя заботы. Дайте себе возможность восстановиться. Уединитесь, абстрагируйтесь на время от всех проблем. Позвольте организму восстановить свою энергию.
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