Диабет 2 типа: помогает ли яблочный уксус снижать уровень сахара в крови?

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Исследователи пришли к выводу, что яблочный уксус при регулярном использовании может быть эффективен в борьбе с диабетом.Диабет 2 типа является хроническим заболеванием, при котором уровень сахара в крови поднимается до опасного уровня, если не принять меры для его предотвращения. Высокий уровень сахара в крови является результатом нарушения выработки инсулина. Исследование, опубликованное в Международном журнале медицинских исследований и наук о здоровье (International Journal of Medical Research & Health Sciences), свидетельствует: прием яблочного уксуса может помочь снизить уровень сахара в крови.Слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование было проведено на 110 пациентах с диабетом 2 типа, разделенных на две группы. Участники одной употребляли 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина на протяжении трех месяцев, другая группа получала плацебо. В результате испытуемые, пившие напиток с яблочным уксусом, продемонстрировали позитивные изменения в показателях гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и содержания сахара в крови натощак. В группе плацебо не наблюдалось значительных изменений среднего значения этих статистических данных.Исследователи пришли к выводу, что«яблочный уксус при регулярном использовании может быть эффективен в борьбе с диабетом 2 типа».Специалисты напомнили, что если уровень глюкозы в крови не контролировать, это может привести к серьезным проблемам, включая гипергликемию, которая, становясь стойкой, начинает повреждать ткань нервов, почек, сердца. Чтобы сохранять уровень глюкозы в крови в безопасном диапазоне, важно делать выбор в пользу здоровой пищи, контролировать свои привычки в еде. Ученые подчеркивают, что потребление лишних калорий и жира заставляет тело реагировать нежелательным повышением уровня сахара в крови, и рацион, обычно рекомендуемый диабетикам, на самом деле является «лучшим планом питания для большинства людей».