Что такое криотерапия и для чего её используют

Заморозка помогает избавиться от бородавок, келоидных рубцов и различных опухолей. Но важно, как именно она проводится.Криотерапия — это метод лечения экстремальным охлаждением (до ?196 °С).Существует два вида криотерапии. Она может быть общей, когда человека помещают в криокамеру и холодный газ окутывает всё его тело, или местной, когда при помощи жидкого азота или аргона замораживают небольшой патологический очаг, расположенный на коже либо внутри органов.Общую криотерапию можно отнести к физиотерапии. Ей приписывают способность ускорять регенерацию тканей, усиливать синтез витамина D, уменьшать боль и не только. Но масштабных исследований, которые доказывают это, пока нет. Есть лишь несколько научных работ с участием маленьких групп людей.В отличие от общей криотерапии, механизм действия местной подробно изучен. Этот способ лечения очень распространён в дерматологии и хирургии. На нём и остановимся.Как работает местная криотерапияПосле нанесения на патологический очаг жидкого азота или аргона из?за большой разницы температур раствор закипает и испаряется. При этом он усиливает теплоотдачу тканей, замораживает их, так что между клетками образуются микрокристаллы льда.Через несколько минут место заморозки начинает оттаивать, оболочки клеток повреждаются и происходит их разрушение. В ответ на это в очаге развивается воспалительная реакция и организм сам удаляет остатки тканей.Когда используют местную криотерапиюЛечение жидким азотом или аргоном применяют:При гиперпигментации кожи. Например, при лентиго (небольших пигментных пятнах), меланодермии и даже для сведения татуировок.При доброкачественных кожных образованиях. К ним относятся бородавки, келоидные рубцы, гиперкератоз, невусы, саркома Капоши.При некоторых типах рака кожи. Например, в случае базалиомы. Но криотерапия не рекомендуется при меланоме, агрессивном типе опухоли.При опухолях внутренних органов. Жидкий азот используют при различных новообразованиях в печени, простате, шейке матки, почках, лёгких.При фиброаденоме. Так называют доброкачественную опухоль молочной железы.При раке костей.При патологиях сосудов. С помощью криотерапии лечат нарушение сердечного ритма, а также гемангиому — доброкачественное образование из микрососудов кожи.При ретинобластоме. Это рак сетчатки, который часто встречается у детей.Кому противопоказана местная криотерапияНи в коем случае нельзя использовать охлаждающее вещество на коже у края глаз. Кроме того, при некоторых состояниях криотерапию могут назначить, только если не подходят другие методы лечения. Речь о таких обстоятельствах, как:непереносимость холода;холодовая крапивница;криоглобулинемия — болезнь, при которой из?за холода образуются комплексы антител, способные повреждать почки;перенесённое гангренозное воспаление кожи;болезнь Рейно — из?за неё у человека появляется стойкий спазм сосудов кожи.Какими способами проводят местную криотерапиюВ зависимости от патологии, врач может выбрать один из методов заморозки. Среди них:Распыление по поверхности кожи.Нанесение жидкости ватным тампоном.Прижигание щипцами. Их охлаждают в жидком азоте или аргоне, а затем прищипывают ими небольшие наросты на коже.Использование криозонда. Это тонкий металлический стержень, по которому жидкий азот или аргон попадает внутрь патологического образования.Как подготовиться к местной криотерапииНекоторые врачи советуют выпить за 30 минут до процедуры безрецептурное обезболивающее на основе ибупрофена. Иногда назначают антибиотики, если есть риск инфекционных осложнений после криотерапии.Если человек принимает препараты, снижающие свёртываемость крови, медик рекомендует перестать пить таблетки за несколько дней до лечения.Чего ждать во время местной криотерапииЕсли прижигают образование на коже, обычно это не больно. Процедура длится 15–20 минут, после неё можно ехать домой.Если во время криотерапии нужно ввести зонд внутрь тела, то кожу предварительно обезболивают местным анестетиком. А чтобы точно воткнуть иглу в патологический очаг, врач будет использовать УЗИ, рентген или МРТ. Это займёт 30–40 минут. После такого лечения тоже разрешают пойти домой, но при тяжёлых заболеваниях человека оставляют под наблюдением медиков.Что будет после местной криотерапииЕсли жидким азотом или аргоном лечили кожу, то в месте воздействия она может болеть или появятся краснота и отёк. Иногда, как при ожоге, даже вздувается волдырь. Но он проходит через несколько дней сам, а на обработанном участке остаётся корка. Позже она отвалится.После криолечения шейки матки у женщины из влагалища могут вытекать жидкие прозрачные выделения, которые тоже исчезают спустя несколько суток.А при заморозке опухолей в других внутренних органах и, например, в молочной железе иногда беспокоит небольшая боль или дискомфорт. Неприятные ощущения снимают при помощи нестероидных противовоспалительных средств.Криотерапия редко приводит к осложнениям. Но врачи допускают, что могут возникнуть некоторые побочные эффекты. Вот они:повреждения нервов;кровотечение;болезненный спазм шейки матки;отёк или рубец на месте лечения;инфекционное воспаление раны;переломы костей.