Сонный паралич: что это такое и кому грозит
При этом человек может находиться в сознании, или же чувствовать, что в сознании, но при этом не может двигаться. Такое явление могут переживать очень многие люди на протяжении своей жизни. И хотя во время «паралича» вы можете испытывать реальный страх и даже ужас, само по себе явление опасности не несет.
По словам медика, во время такого состояния многие люди могут чувствовать, что на них смотрят, чувствуют рядом какое-то существо, и даже то, что их кто-то душит. При этом человек не может ни кричать, ни двигаться.
Именно отсюда возник миф о домовом, но у такого явления есть объяснение.
Что такое сонный паралич с точки зрения науки
Евгений Скрипник рассказывает, что сонный паралич возникает во время фазы сна, который называется: быстрый сон.
В этот период сна наблюдается полная мышечная атония-расслабление мышц, чтобы человек не мог ходить и двигаться, так как у него в этот период наблюдаются сновидения!
В некоторых случаях человек может быть даже в сознании, открыть глаза, но при этом не может двигаться.
«Возникает ощущение страха, беспомощности и увеличивается активность среднего мозга, который отвечает за нарушение восприятия и возникают галлюцинации! Человек начинает видеть, чего боится! Какого-то человека, существо, домового, чувствует давление на грудь и т. д», — рассказывает врач.
Сонный паралич большей частью возникает, когда человек спит на спине
Также может возникать при:
нарушениях сна,
смене часовых поясов,
смене графика работы (ночные смены),
при панических расстройствах.
Сонный паралич сам по себе не несет опасность
Но от этого неприятного явления можно уберечься с помощью профилактики:
регулярно спите 6-8 часов,
откажитесь от гаджетов перед сном,
ложитесь и просыпайтесь в то же время,
проветривайте спальню,
старайтесь спать не на спине.
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