Сонный паралич: что это такое и кому грозит

Сонный паралич — это расстройство сна, которое возникает в фазе быстрого сна.При этом человек может находиться в сознании, или же чувствовать, что в сознании, но при этом не может двигаться. Такое явление могут переживать очень многие люди на протяжении своей жизни. И хотя во время «паралича» вы можете испытывать реальный страх и даже ужас, само по себе явление опасности не несет.По словам медика, во время такого состояния многие люди могут чувствовать, что на них смотрят, чувствуют рядом какое-то существо, и даже то, что их кто-то душит. При этом человек не может ни кричать, ни двигаться.Именно отсюда возник миф о домовом, но у такого явления есть объяснение.Что такое сонный паралич с точки зрения наукиЕвгений Скрипник рассказывает, что сонный паралич возникает во время фазы сна, который называется: быстрый сон.В этот период сна наблюдается полная мышечная атония-расслабление мышц, чтобы человек не мог ходить и двигаться, так как у него в этот период наблюдаются сновидения!В некоторых случаях человек может быть даже в сознании, открыть глаза, но при этом не может двигаться.«Возникает ощущение страха, беспомощности и увеличивается активность среднего мозга, который отвечает за нарушение восприятия и возникают галлюцинации! Человек начинает видеть, чего боится! Какого-то человека, существо, домового, чувствует давление на грудь и т. д», — рассказывает врач.Сонный паралич большей частью возникает, когда человек спит на спинеТакже может возникать при:нарушениях сна,смене часовых поясов,смене графика работы (ночные смены),при панических расстройствах.Сонный паралич сам по себе не несет опасностьНо от этого неприятного явления можно уберечься с помощью профилактики:регулярно спите 6-8 часов,откажитесь от гаджетов перед сном,ложитесь и просыпайтесь в то же время,проветривайте спальню,старайтесь спать не на спине.