Массажист Яременко рассказал, кому противопоказаны упражнения с фоам-роллером

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В информационном пространстве приобрели популярность материалы, демонстрирующие технику упражнений с фоам-роллерами — цилиндрическими массажными роликами. Профессиональный массажист Владимир Яременко рассказал, кому противопоказаны упражнения с такими роликами.Яременко отметил, что эффективность фоам-роллера проявляется в сценарии, когда он используется для разминки или заминки в процессе тренировки. Но ключевой вопрос здесь — безопасность применения ролика."Фоам-роллер вполне безопасен, если вы регулярно занимаетесь физическими упражнениями. Но если у вас была серьезная травма — к примеру, надрыв или разрыв мышцы, то лучше избегать занятий с таким роликом", — сказал специалист, добавив, что лучше не прокатывать мелкие суставы — в частности, лодыжки, локти и колени, так как это чревато гиперэкстензией или повреждением."Если серьезных травм нет, то фоам-роллер может быть эффективным гаджетом. Массаж с его помощью может снимать боль в мышцах и редуцировать воспаление. Есть исследование, показавшее, что такой массаж после тренировки может снижать выраженность отсроченной мышечной болезненности", — заявил массажист, отметив, что есть и такой положительный эффект, как повышение амплитуды движений.