6 простых способов сохранить здоровье и победить усталость

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Что делать, чтобы сон был действительно полезным, и каких вредных привычек стоит избегать, чтобы оставаться здоровым — рассказывают китайские эксперты.Спите по восемь часов, но просыпаетесь разбитым? Может быть, дело в том, что вы не соблюдаете правила полезного и комфортного сна. Проверьте по чек-листу от экспертов из Китая:Снимите наручные часыРемешок часов перетягивает запястье, а когда вы спите, кровь должна свободно циркулировать, чтобы с утра вы чувствовали себя обновленной. Кроме того, вы можете поцарапать часы или поцарапаться сама. Еще одна причина — тяжелые металлы. Некоторые ученые считают, что они содержаться в ремешках дешевых часов и светящихся циферблатах. Это пока не подтверждено исследованиями, но стоит ли рисковать?Смойте косметикуДаже если вы сильно устали после рабочего дня или вернулись с прекрасной вечеринки — потратьте 10 минут на то, чтобы снять макияж правильно. Выберите свое средство — молочко, мицеллярная вода или гидрофильное масло. Нанесите его на лицо и сотрите макияж сначала с губ, потом с кожи лица движениями от носа к скулам. После этого очистьте лицо тоником и умойтесь водой.Не спите в бюстгальтереБюстгальтер нужен, чтобы поддерживать грудь днем, но в постели она не нуждается в поддержке. Если большая грудь мешает во сне, используете мягкие спортивные бра. Если хочется покрасоваться в роскошном и сексуальном белье — просто не забудьте снять его перед сном.Высушите волосы перед тем, как ложиться в постельИначе утром можно проснуться с необъяснимой головной болью или даже тошнотой. Если волосы помыть перед сном и недосушить, они охладятся быстрее, чем остальное тело — особенно, если на улице прохладно. Холодные мокрые волосы сузят капилляры в коже головы и во всей верней половине тела, а это чревато переохлаждением и простудой. Китайские ученые пугают, что если постоянно мерзнуть с мокрой головой по ночам, вас ждет внутричерепной флебит.Отложите смартфонДостоверно не доказано, что смартфон вызывает рак. Хотя многие ученые связывают рост заболеваний щитовидной железы с увеличением пользователей смартфонов — другие утверждают, что причина в улучшении техники для выявления болезни. Ученые проводили эксперименты на крысах, и снова не получили однозначного результата. Но есть более очевидная причина — смартфон светится, когда на него приходят бесконечные оповещения, и этот свет нарушает ваш сон, даже если вам кажется, что вы не замечаете.Положите вставную челюсть в стаканСовет для тех, кто носит зубные протезы. Во-первых, вы не проглотите их во сне — эта случайность может стоить вам жизни. Во-вторых, это позволит как следует позаботиться об очищении протезов и гигиене полости рта.