Учёные выяснили, как влияет гипертиреоз на мозг

Исследователи Гетеборгского университета выяснили, что токсический зоб может влиять на мозг сильнее, чем предполагалось ранее. Он может вызывать изменения объема, которые происходят в центральных отделах мозга. Данное исследование может стать ключевым достижением для уязвимой группы пациентов.Гипертиреоз является довольно распространенным заболеванием. Риск возникновения увеличивается с возрастом. Наиболее подвержены данному заболеванию женщины. Он характеризуется чрезмерной выработкой гормона щитовидной железы. Этот процесс ускоряет обмен веществ и множество других процессов. Появляются сильная усталость, потливость, учащается сердцебиение.О том, что гипертиреоз влияет не только на физическое, но и психическое состояние известно давно, однако ранее считалось, что это связано только с высоким уровнем гормона. На данный момент учёные связывают такие симптомы с физиологическими изменениями мозга.Для исследования были приглашены 62 добровольца женского пола. У всех добровольцев недавно была диагностирована болезнь Грейвса, которая является наиболее широко распространенной формой гипертиреоза. Женщины прошли полное обследование и затем наблюдались в течение установленного периода в 15 месяцев. Результаты сравнили с результатами группы с нормальной функцией щитовидной железы, которые проходили обследование по тем же параметрам и в течение того же срока.Результаты учёных говорят о том, что центральные части мозга сокращаются, когда уровень гормонов становится высоким. Однако они возвращаются к нормальному размеру после нормализации уровня гормонов.