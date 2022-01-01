Антибиотики: лучше «перепить» или «недопить»?

Мы привыкли верить, что чеснок укрепляет иммунитет, а антибиотики губят все живое. Нас убедили в том, что глютен — это яд, а бады – панацея, приучили ежедневно проходить 10 000 шагов и выпивать 8 стаканов воды. Соцсети внедрили в сознание новые стандарты красоты и здорового образа жизни. Но все ли действительно так? В своей книге «Опровергая мифы о медицине. Вся правда о нашем организме» врач-терапевт Андрей Сазонов рассказывает о самых частых заблуждениях современных людей.Человек, которому дорого собственное здоровье, антибиотики пить не станет. Ну разве что в самом крайнем случае. От антибиотиков вреда куда больше, чем пользы. Антибиотики угнетают иммунную систему и доставляют дополнительные неприятности в виде различных побочных действий. От них страдают не только микробы, но и наш организм. Очень многие люди замечали, что после первого же приема антибиотика им становилось хуже.А знаете ли вы, что антибиотики, помимо угнетения иммунной системы, убивают полезные микроорганизмы, живущие в нашем кишечнике и помогающие нам переваривать пищу? Параллельно с курсом лечения антибиотиками вам придется принимать препараты, содержащие культуры этих бактерий. Еще одна проблема, и снова убытки! И вообще, лучший антибиотик — это чай с малиной после бани.Короче говоря, чем дальше в лес, тем больше дров!Антибиотики — это вещества, которые убивают микроорганизмы (бактерицидное действие) или подавляют их рост и развитие (бактерицидное действие). В большинстве своем антибиотики не действуют на вирусы. При том же гриппе их назначают для борьбы с осложнениями, имеющими бактериальную природу. С вирусными инфекциями борются при помощи противовирусных препаратов, которые к антибиотикам не относятся. Это так, для сведения.Все знают, что антибиотики угнетают иммунитет, но мало кто знает, что на самом деле подавляющее большинство антибиотиков на иммунитет никак не влияет!Более того, антибиотики, угнетающие иммунную систему организма, назначаются врачами намеренно. Они используются в тех случаях, когда для блага пациента приходится подавлять его иммунитет. Например, при пересадке донорских органов, которые с точки зрения иммунной системы представляют собой чужеродный материал. Или же при тяжелых формах псориаза и ревматоидного артрита. Врачи прекрасно знают, какие антибиотики угнетают иммунную систему, и никогда не назначат вам их без показаний, можете быть спокойны в этом отношении.И вообще, отсутствие угнетающего действия на иммунную систему является одним из шести основных требований к любому антибиотику (за исключением тех, о которых только что было сказано). Вот эти требования.Антибиотик должен:Оказывать действие на микроорганизмы при относительно низких концентрациях в крови.Действовать быстро.Сохранять активность в течение определенного периода (обычно не менее 6 часов).Антибиотик не должен:Препятствовать выздоровлению.Быть токсичным или вызывать аллергическую реакцию.Угнетать иммунную систему.Откуда взялся стойкий миф об угнетающем действии всех без разбора антибиотиков на иммунитет? Он был выведен логическим путем, при помощи довольно интересной выкладки, которая может служить классическим примером логической ошибки: если антибиотики делают то же самое, что и иммунная система организма, то есть уничтожают микробы, следовательно, они должны взаимно подавлять друг друга. На самом деле антибиотики помогают организму справиться с инфекцией. Да, у любого антибиотика, как и у каждого препарата, существуют определенные побочные действия, но на иммунную систему подавляющее большинство антибиотиков не действует. Говорить о том, что, принимая антибиотик, мы подавляем свой иммунитет, глупо.Миф подкрепляется тем, что при вирусных инфекциях (ОРВИ, грипп) толковые врачи не назначают антибиотики, по крайней мере — на начальном этапе болезни. Антибиотики назначаются в том случае, когда течение вирусного заболевания осложняется какой-либо бактериальной инфекцией, например — острым бронхитом. Как объясняют назначение антибиотика на третьем-четвертом дне болезни большинство «разбирающихся» в медицине пациентов? «Врач не назначил мне антибиотик сразу, чтобы не мешать моему иммунитету бороться с болезнью, но теперь вот назначил, потому что иммунитет не справляется». На самом деле иммунитет тут ни при чем. Врач просто не видел показаний для назначения антибиотика в первый день болезни.Антибиотики не назначаются для профилактики заболевания, потому что это бессмысленно! Цель назначения антибиотика — борьба с микробами. Если не с кем пока еще бороться, то зачем его назначать? Это все равно, что начинать обстрел той местности, где нет противника. Но в целом из-за того, что вы без показаний принимаете антибиотик, никакого вреда вашему организму не будет и свою иммунную систему вы этим не «загубите». Если кого и загубите, то часть полезных бактерий, живущих в вашем кишечнике. Но ничего страшного, их все вы вряд ли загубите, а после прекращения приема антибиотика оставшиеся в живых быстро размножатся до прежнего. Можно и какой-нибудь пробиотик, то есть, препарат, содержащий живую культуру бактерий, попринимать для восполнения кишечной микрофлоры. Короче говоря, ни к каким фатальным последствиям необоснованный прием антибиотика не приведет. При условии, конечно, что у вас нет на него аллергии.Вот что на самом деле очень вредно, так это не довести курс лечения антибиотиком до победного конца. Бывает так, что на фоне улучшения своего состояния человек по своей собственной воле, а не по совету врача, прекращает принимать антибиотик. Потому что это «химия», потому что не хочется продолжать «угнетать» свой драгоценный иммунитет, потому что дело пошло на лад, и пускай теперь организм сам справляется дальше… В результате подобного легкомыслия можно получить серьезную проблему. Дело в том, что в процессе контакта с антибиотиком микроорганизмы начинают вырабатывать устойчивость к нему.Если антибиотик принимается в недостаточных дозах, то прирост микроорганизмов превышает их гибель, причем происходит сдвиг в сторону тех, которые обладают устойчивостью к действию антибиотика. Это закономерно, ведь устойчивые микроорганизмы живут и размножаются в более благоприятных условиях, нежели неустойчивые. В результате очень скоро в организме «недолечившегося» антибиотиком пациента начинают преобладать микроорганизмы, устойчивые к действию этого антибиотика. По сути дела, курс лечения придется начинать заново — подбирать другой антибиотик и возможно принимать его в больших дозах и в течение периода, превышающего средние сроки лечения. Так что если уж лечиться антибиотиками, то как следует — в адекватных дозировках и нужное время.В этом случае лучше «перепить», то есть —немного превысить дозу и удлинить период лечения, чем «недопить».