Как наладить сон: эффективные советы невролога

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Есть несколько простых правил.Проблема со сном — очень популярна в современном обществе. Для того, чтобы хорошо отдыхать ночью, нужно придерживаться определенных правил и спать минимум семь часов.Об этом рассказал врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.Главные правила комфортного погружения в сонСтарайтесь спальню и кровать использовать только для сна и процесса, который приводит к продолжению рода.В спальне должно быть темно, тихо и прохладно.За час до сна уберите все источники информации: гаджеты, выключаем телевизор, книги.Ложитесь спать в одно и то же время и просыпайтесь также в одно и то же время (даже в выходной).Не досыпайте днем, даже если ночью плохо спали!Если заснули даже в 4-5 часов ночи, или проснулись в 2-3 часа ночи в несколько часов не спали — то все равно просыпаться нужно утром в 6.00-7.00 (когда обычно просыпаетесь).Временно откажитесь полностью от кофе и чая.Перед сном рекомендованы прогулки на свежем воздухе.Если не можете заснуть в течение 20 минут, встаньте и выходите в другую комнату и займитесь бытовыми делами (желательно монотонными) и когда снова захотите спать, идите в постель. И так нужно делать много раз, пока не заснете.Если проснулись ночью, не фиксируйте время, то есть не смотрите на часы. Перевернитесь на другую сторону и постарайтесь дальше спать.За час до сна делайте упражнения на растяжение мышц.Отметим, что все рекомендации касаются тех людей, у кого есть нарушения сна.