Высокое давление: два популярных вида напитков повышают риск гипертонии – ученые

Чтобы не допустить развития гипертонии, людям нужно следить не только за тем, какую пищу они употребляют, но и за тем, что они пьют, подчеркивают ученые.Исследовательские данные говорят, что два популярных вида напитков связаны с повышенным риском заполучить гипертонию – заболевание, характеризуемое высоким уровнем артериального давления.«Людям следует сократить потребление сладких газированных напитков и алкоголя, если они не хотят пострадать от серьезных последствий гипертонии», - об этом высказался доктор медицинских наук Ливэй Чен (Школа общественного здравоохранения Университета штата Луизиана).Говоря об опасном влиянии подслащенных газированных напитков на сердечно-сосудистую систему, ученые уточняют, что они часто содержат кукурузный сироп и высокую концентрацию фруктозы, что повышает уровень мочевой кислоты в организме. Следствием этого становится повышение кровяного давления. Исследователи констатируют, что сокращение потребления газированных напитков улучшает показатели давления, даже если их количество уменьшить только наполовину.Что касается алкоголя, что исследования свидетельствуют, что«употребление более трех порций алкоголя за один присест повышают артериальное давление на время, но повторяющиеся попойки могут поспособствовать его долгосрочному повышению».Если активно пьющие люди сократят свое потребление алкоголя до умеренного, они могут снизить свое «верхнее» артериальное давление примерно на 5,5 пунктов, а «нижнее» – на 4 пункта, отмечают эксперты.Служба здравоохранения NHS рекомендует: чтобы снизить риски для здоровья, связанные с алкоголем, мужчинам и женщинам нужно выпивать не более 14 порций в неделю, причем эти порции должны быть распределены на несколько дней, а не употребляться за вечер.