Чем полезно сливочное масло

Долгое время этот продукт называли вредным якобы из-за содержащегося в нем холестерина. В реальности, у сливочного масла немало преимуществ для здоровья.1. Мощный антиоксидантНатуральное масло содержит большое количество каротина - необходимого питательного вещества для человека. Каротин способствует здоровью человека двумя способами: превращаясь либо в антиоксиданты, либо в витамин А. Антиоксиданты обладают противоинфекционным действием и могут укрепить иммунную систему. Поскольку витамин А является жирорастворимым, он дает пользу тем частям тела, что имеют жирорастворимые мембраны, таким как кожа, глаза, рот, горло, а также мочевыводящие и пищеварительные тракты. Там он может способствовать восстановлению клеток, защищая их инфекций и укрепляя иммунитет.2. Способствует снижению весаНикаких проблем с весом при употреблении масла нет. Вы можете наслаждаться сливочным маслом - богатым источником диетических жиров. Было обнаружено, что употребление сливочного масла не провоцирует ожирение, но злоупотреблять им тоже не следует.3. Противораковые свойстваИмеется связь между каротином, витамином А и более низким риском опухолей кишечника предстательной железы. До сих пор проводятся дополнительные исследования о влиянии витамина А на рак молочной железы. Частично преимущество масла связаны с антиоксидантными свойствами витамина А, потому что они способствуют апоптозу (самопроизвольной гибели клеток) в опухолях, замедляя метастазирование раковых клеток.4. Заболевания кишечникаСливочное масло состоит из значительного количества гликоспинголипидов. Этот особый тип жирных кислот помогает защитить организм от ряда проблем желудочно-кишечной системы, затрудняя укрепление бактериальных инфекций на функционирующих рецепторах. Сливочное масло имеет высокий уровень гликосфинголипидов, в основном потому, что оно получено из другого животного, поэтому добавление масла в рацион может повысить защиту желудка и пищеварительном тракта.5. Сердечно-сосудистое здоровьеСердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смерти в современном обществе. Связь между насыщенными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями является дискуссионной темой на протяжении нескольких десятилетий. Известно, что высокое потребление насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови, что на самом деле является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Многие исследования не смогли найти связь между потреблением насыщенных жиров и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То же самое относится и к жирным молочным продуктам, таким как сливочное масло. Исследования показали, что молочные продукты с высоким содержанием жира не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.6. Рост и развитиеМногие элементы в масле обеспечивают оптимальный рост детей. Среди них витамин А является главным. Крайний дефицит витамина А приводит к слепоте, проблемам со скелетом и другим врожденным дефектам. Люди, получающие оптимальное количество витамина А с момента зачатия, имеют широкие красивые лица, крепкие ровные зубы и выдающуюся структуру костей. Точно так же витамин А играет важную роль в развитии половых признаков.7. Здоровье щитовидной железыНаша щитовидная железа, возможно, является самой важной частью эндокринной системы, и для нее крайне важен витамин А. Большинство людей с гипотиреозом или другими заболеваниями, связанными с щитовидной железой, также испытывают дефицит витамина А. Это помогает правильному функционированию и регулированию выработки гормонов по всему телу. В сливочном масле больше витамина А, чем в любом другом пищевом источнике, поэтому при проблемах с щитовидкой обязательно включите в свой рацион сливочное масло в умеренных количествах.8. Способствует здоровью мозга и нервной системыКак упоминалось ранее, масло содержит много холестерина. Это хорошо, потому что наш мозг и нервная система нуждаются в холестерине для правильного развития. Хотя мозг может вырабатывать собственный холестерин, он также извлекает его из плазмы крови (которая поступает из рациона), когда ему нужно больше.9. Сексуальная дисфункцияБольшинство жирорастворимых витаминов, содержащихся в сливочном масле, жизненно важны для здоровья человека, потому что они необходимы для извлечения питательных веществ из водорастворимых витаминов. Исследования показали, что многие из этих жирорастворимых витаминов могут даже улучшить сексуальные возможности. Витамины А и D необходимы для правильного развития мозга и нервной системы, но они также нужны и для полового развития. Без этих жиров, а также витамина Е все мужчины и женщины могут испытывать своего рода пищевое бесплодие, когда их половые признаки не проявляются должным образом. Неудивительно, что показатели сексуальной дисфункции и бесплодия резко возросли в последние десятилетия, поскольку потребление сливочного масла снизилось.10. Здоровье глазСливочное масло содержит большое количество бета-каротина, который давно известен своей пользой для здоровья глаз. Он способствует защите глаз, а также стимулирует дополнительный рост клеток, замедляет развитие катаракты и снижает вероятность дегенерации желтого пятна. Кроме того, бета-каротин снижает риск стенокардии и других заболеваний глаз.11. Артрит и суставыМасло содержит редкое гормоноподобное вещество, которое можно найти только в нем и сливках. Оно известно, как фактор Вульцена и помогает защитить людей от кальцификации суставов, которая приводит к артриту. Этот же фактор также может защитить людей от затвердевания артерий, кальцификации шишковидной железы и от катаракты. Фактор содержится только в животных жирах, таких как сливки или молоко, но пастеризация удаляет фактор Вульцена, поэтому заменители масла и маргарин его не имеют. Исследования показали, что телята, получающие замещающую смесь без фактора Вульцена, не выживают, пока ее не заменят органическим молочным жиром.12. Здоровье костейМасло также богато необходимыми минералами, такими как марганец, цинк, медь и селен. Все это важные элементы в поддержании здоровья костей, а также в стимулировании восстановления роста костей. Без постоянного приема этих минералов и микроэлементов разовьются остеопороз, артрит и другие симптомы преждевременного старения.