7 привычек, от которых стоит отказаться, если хотите жить по-настоящему долго

Пора избавиться от вредных привычек! Посмотрите, какие последствия они могут вызвать.Не только здоровье зависит от образа жизни, но и продолжительность жизни. Конечно, едва ли правильное питание и активность защитят вас от несчастного случая (хотя кто знает?), но сократить риск развития опасных и потенциально смертельных заболеваний они могут. Так что проведите инвентаризацию привычек – и безжалостно избавьтесь от всех опасных и вредных!Есть по ночамПривычка среди ночи заглядывать в холодильник и жевать что-нибудь вкусненькое (и чаще всего вредное) опасна не только для вашей фигуры, но и для здоровья и даже жизни. Во-первых, такие ночные перекусы вызывают опасные скачки глюкозы и влияют на толерантность к инсулину, что может существенно повысить риск развития диабета второго типа. Во-вторых, от еды по ночам в крови повышается уровень триглицеридов – опасных жиров, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Поздно ложиться спатьВсякий раз, когда вы жертвуете сном ради еще одной серии любимого фильма или бокала вина с друзьями, вы ставите под угрозу свою здоровье. Недостаток сна чрезвычайно вреден, хронический дефицит ночного отдыха повышает риск развития самых разных заболеваний, от болезней сердца до рака. Кроме того, потеря концентрации после бессонной ночи может быть опасна, если вы водите автомобиль или работаете с опасными приборами.Злоупотреблять сольюПочти 10% всех смертей, связанных с нарушениями питания, произошли из-за чрезмерного употребления соли. Более того, именно переизбыток или недостаток соли в рационе ответственен за 45% всех смертей, вызванных болезнями сердца, инсультом и диабетом второго типа. Контролируйте уровень соли в своем рационе – от этого в прямом смысле зависит ваша жизнь.Не мыть рукиМы так часто слышали призыв мыть руки после возвращения с улицы, перед едой, после посещения туалета, что часто не воспринимаем как что-то по-настоящему важное – и очень зря. Потому что, как ни крути, но мир вокруг нас все еще полон действительно опасных микробов – и мытье рук остается самым простым и надежным способом ежедневной защиты своего здоровья. Не пренебрегайте!Не пользоваться зубной нитьюВы удивитесь, но регулярное использование зубной нити может увеличить продолжительность жизни на шесть лет. Дело в том, что зубная нить помогает бороться с болезнями и воспалением десен – и тем самым препятствовать попаданию в кровь опасных бактерий, которые могут спровоцировать развитие опасных заболеваний. Так что следите за здоровьем зубов и десен – от них зависит не только ваша ослепительная улыбка!Не пользоваться презервативамиДо сих пор использование презерватива остается самым надежным способом профилактики болезней, передающихся половым путем. И это особенно важно сейчас, когда в России и сопредельных странах наблюдается высокий рост новых случаев ВИЧ. Не рискуйте своим здоровьем и жизнью, не поддавайтесь на уловки и уговоры – используйте презерватив при половых контактах, в том числе и в длительных отношениях.Пропускать завтракЗавтрак – самый важный прием пищи за весь день, от него ни в коем случае нельзя отказываться. Исследования подтверждают связь между регулярным отказом от завтрака и повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, именно плотный завтрак помогает нам чувствовать себя сытыми в течение всего дня и избегать вредных перекусов – а это уже полезно не только для здоровья, но и для фигуры.