Борьба с диабетом: эксперты советуют продукт для профилактики высокого сахара в крови

Пища, которую нужно есть больше, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови, не допуская его повышения, – это зернобобовые, утверждают специалисты.Одним из опасных осложнений при заболевании диабетом является гипергликемия – высокий уровень сахара в крови. Британская национальная служба здравоохранения NHS отмечает, что если у человека имеется диабет, то, независимо от своей осторожности, в какой-то момент он испытает гипергликемию. Для профилактики скачков уровня сахара в крови и стойкой гипергликемии в рацион необходимо включать определенные продукты питания. Одним из таких продуктов, по мнению экспертов, являются зернобобовые культуры – фасоль, чечевица, горох, маш, нут.Специалисты из Diabetes UK рассказали, что одна из причин, по которым нужно есть больше зернобобовых, – это их низкий гликемический индекс (ГИ). Такой индекс присуждают продуктам, содержащим углеводы: он показывает, насколько быстро после съеденной пищи повышается уровень сахара в крови. Если продукт обладает низким ГИ, это означает, что уровень сахара в крови после его употребления будет подниматься и снижаться плавно, медленно. В результате человек дольше чувствует себя сытым, не испытывает тяги к углеводам, сладкому. Если он пытается худеть, то зернобобовые продукты делают более эффективными попытки избавляться от лишних килограммов.Специалисты объясняют, что действие зернобобовых обусловливается высоким содержанием клетчатки и белка – эти компоненты медленно перевариваются и, соответственно, замедляют усвоение углеводов, глюкозы. Это, в общем результате, обеспечивает профилактику резких колебаний сахара в крови, его высокого уровня.К тому же зернобобовые содержат витамины и минералы, и их употребление коррелирует со снижением риска не только диабета 2 типа, но и сердечных заболеваний, подчеркивают специалисты. Они уточняют, что одна порция составляет 80 г, это эквивалентно примерно трем столовым ложкам приготовленных бобовых.