Дефицит железа: какие продукты способствуют усвоению минерала

Дефицит железа является наиболее распространенным пищевым дефицитом, возникающим у 50% людей.Вы заметили симптомы дефицита железа, такие как слабость, проблемы с концентрацией, выпадение волос, ослабление иммунитета или частые носовые кровотечения? Проверьте, какие ошибки не допускать, чтобы не нарушить его усвоение организмом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Шуба.Среди симптомов дефицита железа наиболее распространены:— слабость, сонливость, усталость, снижение умственной работоспособности, трудности с концентрацией внимания, апатия;— частые носовые кровотечения:— склонность к синякам;— трещины в углах рта, язвы языка и слизистой оболочки полости рта;— бледность кожи;— ломкость ногтей, выпадение волос;— частые случаи разного рода инфекций, ослаблений иммунитета;— нарушение сердечного ритма, нарушение дыхания.Что способствует усвоению железа?Дефицит железа является наиболее распространенным пищевым дефицитом, возникающим у 50% людей. От его недостатка в организме страдают, в частности, женщины, у которых дефицит обычно вызван регулярным циклом. Всем сидящим на растительной диете следует также позаботиться о соответствующей дозе железа.Железо нужно, не считая всего остального, для выработки гемоглобина — белка, содержащегося в эритроцитах, основная функция которого — распределение кислорода. Без железа все в организме страдает, а большой дефицит может привести к анемии. Давайте включим этот элемент в свое меню. Однако вы должны знать, как это делать правильно.Как максимизировать терапию железом, минимизируя побочные эффекты?Запивать железо водой или апельсиновым соком.Пробиотики — они могут исправить дисбактериоз и улучшить перистальтику кишечника (запор является распространенным заболеванием при лечении железом).Ценным дополнением к добавкам железа также станут продукты, богатые витамином С, который улучшает процесс усвоения этого питательного вещества организмом. Поэтому потянемся к перцу, клубнике, смородине, цитрусовым, петрушке и капусте.Добавляя в пищу 50-70 мг витамина С (например, 2 помидора или четверть перца), мы увеличиваем усвоение железа в два-четыре раза. Но важно, чтобы продукты предварительно не подвергались высокой температуре, что приведет к потере этого витамина.С чем не совмещать железо?Врачи отмечают, что многие компоненты диеты снижают усвоение железа. По их словам, железо нельзя употреблять одновременно с кофе, чаем или молочными напитками. Уменьшение усвоения железа наблюдается также в случае взаимодействия с фитиновой кислотой, содержащейся в бобовых: сое, черной фасоли, чечевице, горохе. Они вызывают очень низкое поглощение железа. Чтобы увеличить усвоение этого элемента, бобовые нужно замочить на ночь в воде.