Нарушения сна могут увеличивать риск сердечных патологий в 3 раза

Давно известно, что хороший сон является залогом крепкого здоровья. Специалисты из Южной Флориды провели исследование благодаря которому удалось выяснить, что нарушения сна могут увеличивать риск развития сердечно-сосудистых патологий в три раза.Согласно информации от исследователей, нарушения сна, которые продолжаются небольшое количество времени, влияют на способность человека ясно мыслить, принимать правильные решения и оказывает непосредственное влияние на настроение. Специалисты провели анализ данных 6820 человек, возраст которых составлял в среднем 53 года. Анализ показал неоспоримую связь между качеством сна и развитием заболеваний сердечной системы.В большей мере свое внимание ученые обратили на исследование характеристик сна у добровольцев, также было проведено обследование на наличие сердечных патологий. 633 добровольца были оснащены специальными приборами, которые регистрируют продолжительность сна.В результате удалось выяснить, что при появлении проблем со сном появлялся и риск развития сердечных патологий. Данный риск возрастал более, чем на 54%. Данные обследований 633 добровольцев показали увеличение риска на 141%.