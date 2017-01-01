Чем разжижать кровь и когда это может понадобиться

Самый действенный метод — лекарства. Но куркума и клюквенный сок тоже пригодятся.Из-за изменений в своём составе кровь может гораздо легче, чем обычно, образовывать сгустки — тромбы. В медицине это явление известно как гиперкоагуляция. Последняя опасна, потому что тромбы способны заблокировать кровоток, а это может привести к инсульту, инфаркту, тромбозу глубоких вен, лёгочной эмболии (закупорка артерий в лёгких).Если лечащий врач на основе результатов анализов пациента предположит гиперкоагуляцию, то назначит лекарства, разжижающие кровь: антикоагулянты (например, на основе гепарина натрия) или антитромбоцитарные препараты.Лекарства — самый эффективный способ снизить «густоту» крови, подтверждённый наукой. Но препараты можно принимать только по назначению и под наблюдением врача. Иначе есть риск перестараться с дозой и в результате получить другое смертельно опасное состояние — желудочно-кишечное или маточное кровотечение.Чем разжижать кровь в домашних условияхЕсли вы опасаетесь тромбоза, но попасть к врачу не можете или тот не видит повода назначать лекарства, можно попробовать снизить риск образования тромбов, добавив в рацион определённые продукты.Сразу скажем, что убедительных доказательств их эффективности нет: учёные не проводили масштабных исследований и не сравнивали еду с медицинскими препаратами. Однако теоретически эти продукты способны сделать кровь менее густой.1. КуркумаНебольшое исследование 2021 года продемонстрировало, что куркумин, один из ключевых активных ингредиентов куркумы, действует как антикоагулянт. То есть снижает риск образования кровяных сгустков. Авторы исследования так впечатлились антитромботической активностью куркумина, что рекомендовали употреблять специю ежедневно.2. КорицаКорица и её близкая родственница кассия тоже имеют в составе вещество с разжижающим эффектом — кумарин. Собственно, один из наиболее известных антикоагулянтов, варфарин, — это его производное. Поэтому блюда с корицей теоретически могут быть интересной домашней альтернативой лекарствам.Однако, в отличие от куркумы, употреблять корицу каждый день всё-таки не стоит. Есть данные, что пряность в высоких дозах (а высокой считается, например, даже ежедневное употребление приправленной корицей овсянки) может повреждать печень. Требуются дополнительные исследования, чтобы ситуация прояснилась.3. Рыбий жирОбычно принимают в виде биодобавок. Из-за высокого содержания жирных кислот омега-3 у них много полезных свойств, в том числе, возможно, поддержание нормальной свёртываемости крови. В 2017 году учёные проанализировали 52 исследования рыбьего жира, чтобы узнать, не повышает ли он риск кровотечений. Подобного эффекта не обнаружили, зато выяснилось, что тромбоциты в крови у людей, регулярно получавших рыбий жир, меньше слипались — то есть реже образовывали опасные сгустки крови. Теоретически рыбий жир может быть одним из средств профилактики тромбозов.4. ЧеснокИсследований, которые бы прямо подтвердили антикоагулянтный эффект этого растения, нет. Но есть любопытные косвенные наблюдения. Так, американский Национальный центр комплементарного и интегративного здоровья рекомендует отказаться от биодобавок с чесноком, если врач назначил вам препараты-антикоагулянты. Причина — растение дополнительно разжижает кровь, поэтому может усилить эффект лекарств и спровоцировать кровотечение.5. Клюквенный сокЭксперты советуют не употреблять этот напиток или как минимум серьёзно ограничить его количество при приёме антикоагулянтов. Клюквенный сок тоже имеет потенциальные разжижающие свойства.