Нутрициолог объяснила, почему не стоит пропускать ужин

Если систематически пропускать прием пищи вечером, то организм сделает все для того, чтобы нейтрализовать это. Почему нельзя пропускать ужин — рассказала сербский нутрициолог Ясна Вуичич.Как отметил Вуичич, регулярность приема пищи — весьма важный аспект здорового образа жизни. Если не есть вовремя, то нарушаются механизмы обмена веществ, что может иметь самые разные негативные последствия. "Пропуск ужина или любого другого приема пищи ведет к нарушениям метаболизма и может быть причиной проблем с ЖКТ и другими системами организма", — сказала сербский специалист.Нутрициолог добавила, что популярные диеты, которые подразумевают пропуск ужина, вряд ли могут считаться эффективными. Однако есть продукты, которые действительно не стоит употреблять вечером — это мясо, жареная картошка, разного рода бутерброды с неполезными ингредиентами, а также другая слишком тяжелая пища."Ужинать следует за три часа до сна. Важно, чтобы ежедневный вечерний прием пищи происходил примерно в одно и то же время. Если вы пропускаете ужин, то оставляете свой организм без материала для поддержания метаболизма, что вредит и желудочно-кишечному тракту, и почкам с печенью, и другим внутренним органам", — объяснила нутрициолог Ясна Вуичич.