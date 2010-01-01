Назван способ продлить жизнь на 10 лет: достаточно сменить рацион

Согласно новому исследованию, взрослые люди могут увеличить продолжительность своей жизни более чем на десятилетие, изменив свой рацион.Речь идет об изменении с типичной западной диеты на оптимизированную диету. Она включает в себя больше бобовых, цельного зерна и орехов, а также меньше красного и обработанного мяса.Для пожилых людей ожидаемое увеличение продолжительности жизни от таких изменений в питании будет меньшим, но все равно существенным.Пища имеет основное значение для здоровья, и, по оценкам, во всем мире диетические факторы приводят к 11 миллионам смертей и 255 миллионам лет жизни с учетом инвалидности.В новом исследовании ученые использовали имеющиеся метаанализы и данные исследования Global Burden of Diseases, чтобы построить модель, которая дает возможность мгновенно оценить влияние ряда диетических изменений на продолжительность жизни (LE).Для кого самая полезная смена диетыДля молодых взрослых людей модель оценивает, что устойчивое изменение типичной западной диеты к оптимальной диете, начиная с 20 лет, увеличит LE более чем на десятилетие для женщин (10,7 [интервал неопределенности 5,9 – 14,1] лет) и мужчин (13,0 [6,9 – 17,3] лет).Переход от типичной диеты к оптимизированной в возрасте 60 лет все еще может увеличить LE на 8,0 (4,8 – 11,2) лет для женщин и 8,8 (5,2 – 12,5) лет для мужчин, а 8-летние могут увеличить LE на 3,4 года.Какие продукты больше всего продлевают жизньНаибольший прирост за годы LE будет достигнут, если употреблять:больше бобовых (женщины: 2,2 [1,0 – 3,4]; мужчины: 2,5 [1,1 – 3,9]),больше цельного зерна (женщины: 2,0 [0,7 – 3,3]; мужчины: 2,3 [0,8 – 3,8]),больше орехов (женщины: 1,7 [0,8 – 2,7]; мужчины: 2,0 [1,0 – 3,0]),меньше красного мяса (женщины: 1,6 [0,7 – 2,5]; мужчины: 1,9 [0,8 – 3,0]),меньше обработанного мяса (женщины: 1,6 [0,7 – 2,5]; мужчины: 1,9 [0,8 – 3,0]).