Удивительные плюсы от употребления сметаны

Это один из самых популярных в России молочных продуктов. Смело ешьте сметану каждый день, потому что она очень полезна для здоровья.Сметана — молочный продукт, полученный путем сквашивания обычных сливок некоторыми видами молочнокислых бактерий. Бактериальная культура, введенная намеренно или естественным образом, окисляет и сгущает сливки. А значит, перед нами продукт, который очень полезен для кишечного микробиома. Сотни исследований уже показали, насколько важно сохранять правильный баланс кишечных бактерий, укрепляющих наш иммунитет и защищающих от множества недомоганий.Существуют и удивительные питательные преимущества сметаны, которые пригодятся многим. Например, людям, обеспокоенным получением достаточного количества белка – они смело могут добавлять сметану в свой рацион. Сметана является отличным источником кальция - минерала, ответственного за укрепление здоровья костей. Согласно научным источникам, одна порция сметаны даст нам целых 12% рекомендуемой суточной нормы рибофлавина.Кроме того, содержащийся в сметане фосфор работает в сочетании с витаминами группы В, обеспечивая бесперебойное функционирование многих процессов в организме. А это включает функцию почек, мышц и нервов. Одним из питательных веществ, содержащихся в сметане, является и витамин B12 , который поддерживает здоровье нервных клеток и укрепляет иммунную систему. Активно включайте в свою диету сметану и будьте здоровы!