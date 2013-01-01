Назван простой способ прожить на 13 лет дольше

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Отказ от красного и переработанного мяса в пользу богатого бобами, овсянкой и орехами питания может увеличить продолжительность здоровой жизни на 13%. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бергена в Норвегии.Очередное исследование показывает, насколько важным фактором для здоровья и продолжительности жизни человека является питание. Утверждается, что переключение на здоровую диету может увеличить период здоровый продолжительности жизни более чем на 10 лет. Для этого нужно как можно реже употреблять красное и переработанное мясо в виде так любимых в России колбас, сарделек и ветчины, сделав упор на цельнозерновые продукты, бобовые и орехи. Авторы исследования наблюдали за воздействием типичных западных диет на человека.Эти диеты почти не содержат орехов или бобовых, в них мало фруктов и овощей, зато каждый день их поклонники выпивают по поллитра подслащенных напитков и очень увлекаются молочными продуктами. Типичный 20-летний американец, который придерживался бы оптимальной с точки зрения исследователей диеты, мог бы прожить на 13 лет дольше, по сравнению с тем, кто этого питания не получал - таковы итоги расчёта. Но, что очень важно, переход на здоровое питание можно осуществить и в более позднем возрасте, это тоже существенно увеличит продолжительность жизни. Даже если вы уже разменяли девятый десяток.Бобовые, цельнозерновые и орехи уменьшают уровень холестерина, они насыщены витаминами и минералами. А в западной диете, как правило, содержится большое количество переработанных продуктов питания, содержащих очень много соли и сахара. В ней также избыток красного мяса и молочных продуктов. Множество исследований связывали западную диету с продолжительностью жизни, в основном из-за ожирения и сердечно-сосудистых болезней, диабета, а также различных опухолей.