Лучшие качества желтого перца

В этом продукте целый кладезь полезных витаминов и минералов. Обязательно включайте желтый перец в свой повседневный рацион.При токсикозеФолаты помогают беременным бороться с утренней тошнотой. А токсикоз реально способен отравить жизнь женщинам, которые готовятся к такому радостному событию.При предменструальном синдромеПМС влияет на женщин эмоционально и физически, что может снизить качество жизни. Болгарский перец содержит большое количество фолиевой кислоты, а витамины B6 могут способствовать выработке гормонов, что также помогает при предменструальном синдроме.При депрессииЛучший способ борьбы с депрессией — желтый сладкий перец. Он содержит витамин B6 и фолиевую кислоту, которые могут помочь облегчить депрессию. Да перец не в силах вылечить ее полностью, но он дает людям возможность постепенно улучшить настроение.При нарушениях зренияЖелтый болгарский перец также содержит большое количество каротиноидов, особенно лихеноид и бета-каротин. Каротиноиды необходимы для здоровья глаз. Вот почему морковь рекомендуется людям с проблемами зрения - она содержит большое количество каротиноидов, как и желтый сладкий перец.При дефектах кожиЭтот продукт содержит большое количество коллагена. Общеизвестно, что коллаген необходим для здоровья нашей кожи. По этой причине для тех из нас, кто в настоящее время борется с проблемами кожи, желтый сладкий перец может стать ответом, который мы искали.При лишнем весеВ болгарском перце очень мало жира и калорий — около 1 г жира и 29 калорий на чашку. А это делает его идеальным вариантом закуски или отличной добавкой к основному блюду. К слову, этого небольшого количества жира достаточно для надежного хранения жирорастворимых питательных веществ в сладком перце.При бессонницеНе получается заснуть ночью? Ешьте сладкий перец! Витамин B6, содержащийся в болгарском перце, также способствует выработке мелатонина, который необходим нашему организму для регулирования своих внутренних часов.