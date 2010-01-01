Желающим прожить подольше нужно вступать в брак

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Заключение брачного союза является секретом более продолжительной жизни. По крайней мере, такие выводы можно сделать из информации от Офиса национальной статистики Великобритании.Счастливая семейная жизнь позволит человеку прожить намного дольше, как показывает информация Офиса национальной статистики. Оказалась, что смертность среди одиноких мужчин и женщин в два раза выше, по сравнению с их ровесниками, которые состоят в браке. Было проанализирована 5 млн смертей в период с 2010 по 2019 годы среди взрослых жителей Туманного Альбиона старше 20 лет.Для мужчин перепетии развода, как показывает информация, представляли наивысший риск в плане преждевременной смерти. Так, на 100 000 мужчин было зафиксировано 2 319 летальных исходов среди прошедших через развод. Среди холостяков, которые никогда не вступали в брак, их было 2 077, а среди вдовцов – 1 640. Но самая низкая цифра в 1 073 смерти было зарегистрирована среди женатых мужчин. Среди женщин, которые и без того живут дольше мужчин, уровень смертности на 100 000 составил 1 307 для одиноких, 1 230 для вдов, 1 114 для разведённых. Среди замужних этот показатель составлял всего 699.Данная статистика подтверждает результаты многочисленных предыдущих исследований, которые показывали, что состоящие в браке люди живут дольше и ведут более здоровую и счастливую жизнь. Это связано с тем, что партнёры заботятся о здоровье друг друга, настаивают на медицинских осмотрах, ухаживают в период болезни и проявляют психологическую поддержку, которая тоже крайне важна. Ощущение счастье приносит самые значительные преимущества в плане здоровья, так как оно помогает уменьшить стресс и продлить здоровую продолжительность жизни. Семейно-ориентированные люди гораздо реже вовлекают себя в какие-либо виды рискованного поведения.