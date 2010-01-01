Желающим прожить подольше нужно вступать в брак
Счастливая семейная жизнь позволит человеку прожить намного дольше, как показывает информация Офиса национальной статистики. Оказалась, что смертность среди одиноких мужчин и женщин в два раза выше, по сравнению с их ровесниками, которые состоят в браке. Было проанализирована 5 млн смертей в период с 2010 по 2019 годы среди взрослых жителей Туманного Альбиона старше 20 лет.
Для мужчин перепетии развода, как показывает информация, представляли наивысший риск в плане преждевременной смерти. Так, на 100 000 мужчин было зафиксировано 2 319 летальных исходов среди прошедших через развод. Среди холостяков, которые никогда не вступали в брак, их было 2 077, а среди вдовцов – 1 640. Но самая низкая цифра в 1 073 смерти было зарегистрирована среди женатых мужчин. Среди женщин, которые и без того живут дольше мужчин, уровень смертности на 100 000 составил 1 307 для одиноких, 1 230 для вдов, 1 114 для разведённых. Среди замужних этот показатель составлял всего 699.
Данная статистика подтверждает результаты многочисленных предыдущих исследований, которые показывали, что состоящие в браке люди живут дольше и ведут более здоровую и счастливую жизнь. Это связано с тем, что партнёры заботятся о здоровье друг друга, настаивают на медицинских осмотрах, ухаживают в период болезни и проявляют психологическую поддержку, которая тоже крайне важна. Ощущение счастье приносит самые значительные преимущества в плане здоровья, так как оно помогает уменьшить стресс и продлить здоровую продолжительность жизни. Семейно-ориентированные люди гораздо реже вовлекают себя в какие-либо виды рискованного поведения.
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