«Слышит Бога»: медики обнаружили странные последствия приема антибиотиков

Пациент никогда за всю свою жизнь не принимал антибиотиков.Швейцарские ученые подробно изучили случай, когда у 50-летнего мужчины случился редкий случай антибиомании – у него начались перепады настроения и галлюцинации, пишет Live ScienceПациент уверял, что "слышит Бога". При этом в анамнезе у него не было психиатрических записей, а также он никогда за всю свою жизнь не принимал антибиотиков. Уже через 2 дня употребления двух антибиотиков от пневмонии у него начались перепады настроения, мужчина стал раздражительным и начал говорить беспорядочно.После регистрации в психиатрическом отделении неотложной помощи в Женеве мужчина сказал психиатрам, что в ночь после первой дозы антибиотиков он чувствовал себя так, будто умирает. Также у него начались слуховые галлюцинации о том, что якобы Бог говорит с ним, уверял, что "он избран для особой миссии".Эти симптомы могут свидетельствовать о психозе. В клинике пациенту поставили диагноз – маниакальный эпизод, окончательный диагноз – антибиомания (редкий побочный эффект от лечения популярными антибиотиками).Через 12 часов после прекращения лечения кларитромицином врачи увидели улучшение состояния. В целом симптомы продолжались примерно 36 часов. Затем он вынужден был лечиться другим антибиотиком и симптомы вернулись.