Свежевыжатые соки могут быть опасными

Известный российский диетолог Елена Соломатина заявила, что свежевыжатые соки нужно употреблять умеренно. А если их объём в рационе вырастает, то это может представлять угрозу здоровью.В день человек должен употреблять не более стакана свежевыжатого сока, как полагает доктор Соломатина. При этом данный сок обязательно должен содержать мякоть. Некоторые соки могут иметь в своём составе слишком большое количество фруктозы или природного сахара, что вредно для здоровья человека, поэтому их лучше разбавлять водой. Особенно опасны такие соки для диабетиков, лиц с лишним весом и желудочно-кишечными расстройствами, а также тех, кто имеет инсулинорезистентность.Эксперт подчеркнула, что ряд цитрусовых соков из-за повышенной кислотности представляет опасность для зубной эмали, поэтому употреблять их лучше через трубочку. А у кого-то такой сок может даже вызвать желудочные спазмы, если этот человек страдает от гастрита или язвы. При этом сама Соломатина считает, что наиболее здоровым напитком для человека является вода, а фрукты и овощи стоит употреблять в их первоначальном виде.Существует распространённое мнение о том, что свежевыжатые соки являются более полезными, чем магазинные. Это действительно так, поскольку они содержат мякоть или клетчатку, которая замедляет всасывание питательных веществ в кровь, и как следствие, несколько замедляет процесс увеличения уровня сахара в крови. В обычных магазинных соках сахара очень много, порой до 10 - 15 ложек на литровый пакет, и после их употребления этот показатель резко взлетает вверх, а потом также резко опускается, вызывая голод и переедание.