Сомнолог предупредил о риске развития деменции из-за неправильной позы для сна

Неправильная поза для сна может быть фактором развития деменции. Об актуальной для многих людей опасности рассказала сомнолог Нарван Амини.Причины деменции кроются в сочетании неблагоприятных факторов внешней среды, особенностей образа жизни и генетических факторов. Немаловажную роль играет даже сон, который может значительно влиять на общее состояние нервной системы. Если человек спит в неправильной позе, у него могут увеличиваться риски развития самых разных заболеваний."Ученые определили, что оптимальная поза для сна с точки зрения здоровья — положение на боку. В такой позе обеспечивается нормальное кровоснабжение мозга, что чрезвычайно важно для здоровья мыслительного органа. Сон в оптимальной позе снижает вероятность развития неврологических болезней. Плюс, редуцируется вероятность развития таких опасных нейродегенеративных недугов, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона", — говорит сомнолог Нарван Амини.Хуже всего, по словам Нарван Амини, спать на животе. Люди, которые спят в такой позе, могут страдать из-за болезненных ощущений в шее и спине, у них может возникать скованность мышц и суставов. "Мы проводим во сне треть жизни, поэтому очень важно, чтобы он был организован правильно", — отметила эксперт.