Успеть к лету: специалист по йоге рассказала о действенных методах похудения

Совсем скоро весна сменит зиму и это для многих девушек является поводом пристальнее взглянуть на свою фигуру и похудеть к лету. Есть много разных способов и подходов, способствующих достижению этой цели, однако так или иначе все они связаны с питанием и физической нагрузкой. Специалист по йоге Нина Коломийцева рассказала о своем видении этого важного для многих вопроса.Она отметила, что правильно следовать диете зачастую очень сложно, причем не только с физической точки зрения, но и с психологической. Поэтому она посоветовала особо не увлекаться строгими ограничениями, а подобрать рацион с оптимальным соотношением белков, жиров и углеводов, не забывая про воду. Общая калорийность не должна превышать 1200 ккал в день, что в принципе является вполне приемлемым уровнем.Неотъемлемой частью процесса похудения является физическая нагрузка. Так, оптимальным вариантом является бег. Он одновременно и прост, и очень эффективен. Но здесь внимательнее нужно быть тем людям, у которых имеются проблемы с суставами. А вот плавание не только позволяет сжечь немало килокалорий, но и способствует укреплению мышц и суставом. Также достаточно высокой эффективностью в плане похудения является езда на велосипеде. Тем же людям, которым интенсивные тренировки по тем или иным причинам не подходят, можно обратить внимание на занятия йогой. Это поможет привести в порядок не только здоровье, но и мысли.