Что помогает сжечь жир на животе: медики советуют включить в рацион три продукта

Употребление «правильных» продуктов эффективно ускоряет потерю висцерального жира, накапливаемого в области живота, подсказывают специалисты. Другое название висцерального жира – это жир на животе.Употребление «правильных» продуктов эффективно ускоряет потерю висцерального жира, накапливаемого в области живота, подсказывают специалисты.Другое название висцерального жира – это жир на животе. Его отложения концентрируются в зоне живота, увеличивая его объем и подвергая человека особому риску серьезных проблем со здоровьем. С увеличением жира на животе связан рост воспалительных маркеров, подобный тип ожирения оказывает негативное влияние на производство гормонов, метаболические процессы.Между тем, говорят медики, есть доказательства, что включение в рацион питания определенных продуктов эффективно ускоряет потерю висцерального жира на животе. Когда необходимо сжечь жир, может помочь отказ от продуктов, насыщенных углеводами и имеющих высокий гликемический индекс. Но также, по мнению экспертов, в борьбе с жиром на животе полезно употребление некоторых продуктов.Овес. Содержит большое количество пищевых волокон, которые обладают высокой устойчивостью к пищеварительным ферментам. Это означает, что в организме не происходит интенсивного усваивания калорий. Вдобавок высокое содержание клетчатки в овсе увеличивает чувство сытости, что снижает ненужное переедание. Она поглощает влагу, что помогает дольше чувствовать себя сытым, занимает больше места в желудке и требует больше времени для переваривания. Исследователи Университета Северной Каролины констатируют: регулярное потребление клетчатки оказывает влияние на уровень висцерального жира, препятствуя его увеличению. Помимо того, овес является питательным источником растительного белка, полезных жиров, витаминов и минералов, важных для поддержания хорошего здоровья.Натуральный йогурт. Продукт богат кальцием, а многие исследования связывают кальций со снижением уровня жира на животе. Также йогурт богат белком, который имеет сложную химическую структуру и потому медленно расщепляется организмом. Согласно данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, медленное пищеварение и опорожнение желудка заставляет человека чувствовать себя сытым дольше, что улучшает контроль потребляемых калорий и способствует избавлению от жира на животе. В целом, отмечают ученые, рацион с достаточно высоким потреблением белка ассоциируется с более низким ИМТ, меньшей окружностью талии и присутствием в крови «хорошего» холестерина, который содействует удалению из организма «плохого». Особенно богат белком греческий маложирный йогурт.Яблоки. Растительный продукт – настоящий кладезь флавоноидов и клетчатки, которые способствуют сжиганию жира на животе. Клетчатка яблок (пектин) медленно расщепляется пищеварительной системой, а, значит, продлевает ощущение сытости.В то же время яблоки следует употреблять правильно. Их важно не переедать, не есть на голодный желудок – лучше с чем-то жиросодержащим или белковым, например, с тем же йогуртом.