Что помогает сжечь жир на животе: медики советуют включить в рацион три продукта
Употребление «правильных» продуктов эффективно ускоряет потерю висцерального жира, накапливаемого в области живота, подсказывают специалисты.
Другое название висцерального жира – это жир на животе. Его отложения концентрируются в зоне живота, увеличивая его объем и подвергая человека особому риску серьезных проблем со здоровьем. С увеличением жира на животе связан рост воспалительных маркеров, подобный тип ожирения оказывает негативное влияние на производство гормонов, метаболические процессы.
Между тем, говорят медики, есть доказательства, что включение в рацион питания определенных продуктов эффективно ускоряет потерю висцерального жира на животе. Когда необходимо сжечь жир, может помочь отказ от продуктов, насыщенных углеводами и имеющих высокий гликемический индекс. Но также, по мнению экспертов, в борьбе с жиром на животе полезно употребление некоторых продуктов.
Овес. Содержит большое количество пищевых волокон, которые обладают высокой устойчивостью к пищеварительным ферментам. Это означает, что в организме не происходит интенсивного усваивания калорий. Вдобавок высокое содержание клетчатки в овсе увеличивает чувство сытости, что снижает ненужное переедание. Она поглощает влагу, что помогает дольше чувствовать себя сытым, занимает больше места в желудке и требует больше времени для переваривания. Исследователи Университета Северной Каролины констатируют: регулярное потребление клетчатки оказывает влияние на уровень висцерального жира, препятствуя его увеличению. Помимо того, овес является питательным источником растительного белка, полезных жиров, витаминов и минералов, важных для поддержания хорошего здоровья.
Натуральный йогурт. Продукт богат кальцием, а многие исследования связывают кальций со снижением уровня жира на животе. Также йогурт богат белком, который имеет сложную химическую структуру и потому медленно расщепляется организмом. Согласно данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, медленное пищеварение и опорожнение желудка заставляет человека чувствовать себя сытым дольше, что улучшает контроль потребляемых калорий и способствует избавлению от жира на животе. В целом, отмечают ученые, рацион с достаточно высоким потреблением белка ассоциируется с более низким ИМТ, меньшей окружностью талии и присутствием в крови «хорошего» холестерина, который содействует удалению из организма «плохого». Особенно богат белком греческий маложирный йогурт.
Яблоки. Растительный продукт – настоящий кладезь флавоноидов и клетчатки, которые способствуют сжиганию жира на животе. Клетчатка яблок (пектин) медленно расщепляется пищеварительной системой, а, значит, продлевает ощущение сытости.
В то же время яблоки следует употреблять правильно. Их важно не переедать, не есть на голодный желудок – лучше с чем-то жиросодержащим или белковым, например, с тем же йогуртом.
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