Десять лучших продуктов для чувствительного желудка

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Они идеальны для пищеварения.Для людей с чувствительным желудком каждый прием пищи — это испытание. Неужели можно есть и не переживать, что станет плохо.Существует множество вариантов утолить голод, не жертвуя вкусом и разнообразием блюд.Вот 10 лучших продуктов для чувствительного желудка:1. ЙогуртБольшое количество молочных продуктов может вызвать хаос в желудке человека, особенно чувствительного. Однако йогурт к их числу не относится. Он содержит все «хорошие» бактерии, которые помогают поддерживать здоровье человека — просто убедитесь, что йогурт, который вы покупаете, действительно содержит эту «хорошую» бактерию. Обратите внимание на живые и активные культуры или пробиотики в следующий раз, когда будете в продуктовом магазине.2. БананыВы когда-нибудь замечали, какую еду раздают перед марафонами? Чаще всего бананы среди этого списка. Это связано с тем, что они очень легко усваиваются и мягки для желудка человека. Как дополнительный бонус, они также являются отличным источником энергии.3. ЦельнозерновыеЗнаете ли вы, что средний человек нуждается в рационе примерно от 20 до 30 граммов клетчатки в день? Но большинство, вероятно, потребляет всего около 12 г необходимого количества. Пшеничный хлеб, овсянка и коричневый рис — это несколько примеров цельного зерна, которые могут быть полезны и помочь пищеварению.4. ИмбирьИмбирь — это специя, которая на протяжении веков помогала успокоить расстройство желудка, ощущение тошноты, приступы рвоты, газообразования и укачивания. Добавьте его в чай, чтобы успокоить ваш чувствительный желудок.5. ЗакваскаХлеб из закваски может обеспечить необходимый отдых для чувствительного желудка. Он может стать прекрасной заменой для тех, у кого аллергия на глютен, и тех, кто не может есть обычный пшеничный хлеб.6. ЗеленьОбратите внимание на продукты, повышающие количество магния. Он помогает снизить секрецию соляной кислоты, и это помогает контролировать чувствительность желудка. Такие продукты как шпинат, орехи и семена, соевые бобы и авокадо содержат магний.7. Ананас и папайяИ ананас, и папайя могут провоцировать естественное пищеварение человека. Они также прекрасно облегчают симптомы запора, поскольку у них есть ферменты, которые легко расщепляют белки.8. Яблочное пюреЯблочное пюре очень похоже на бананы, поскольку содержит достаточное количество пектина. Пектин может облегчить работу желудка, а поскольку яблочное пюре уже измельчено, его будет легче переваривать, чем обычное яблоко.9. Нежирное мясоКогда мясо богато жиром, оно может нарушить естественное пищеварение и вызвать расстройство желудка. Более постное мясо и нежирная рыба, приготовленные на пару, будут гораздо более нежными для желудка.10. ЯичницаЯичница — обычное блюдо для тех, кто не без причины страдает расстройством желудка. Она легка при потреблении и нежна для желудка во время пищеварения. Обязательно не приправляйте яичницу, если у вас проблемы с желудком, это только усугубит проблему.Не забывайте, что эти советы для тех, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Не забывайте консультироваться с лечащим врачом.