Названа оптимальная поза сна для здоровья мозга

Сон на боку лучше всего удаляет мозговые отходы.Болезнь Альцгеймера — страшный недуг, который делает человека недееспособным. Вот почему многие стараюсь прибегать к профилактике, следят за ментальным здоровьем, хорошо питаются и занимаются спортом, но, как оказалось, не менее важна и позиция тела во время снаИсследования показали, что сон в определенном положении помогает снизить риск развития деменции.Так, эксперт по сну Нарван Амини утверждает, что сон на боку является оптимальным положением для вашего мозга, поскольку именно такое расположение помогает ему «разгрузиться» и «очиститься» быстрее, чем другие положения.Это снижает риск развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера.Сон на боку обычно считается самой здоровой позицией, потому что она обеспечивает хорошую поддержку позвоночника, а также сводит к минимуму кислотный рефлюкс, который сопровождается изжогой.Исследователи из Университета Стоуни-Брук обнаружили, что сон на боку лучше всего удаляет мозговые отходы.Научный сотрудник доктор Элен Бенвенист отмечает, что именно это положение чаще всего встречается не только у людей, но и у диких животных. Именно в такой позиции происходит «вымывание» из мозга вредных веществ и токсинов, накопившихся во время бодрствования.Таким образом происходит самоочищение мозга от продуктов метаболизма, аналогично лимфатической системе организма.А вот сон на животе может привести к напряжению мышц и суставов, скованности, болям в спине и шее.