Как часто нужно менять хрусталики в глазах

Тысячи россиян пожилого возраста каждый год проходят через операции по замене хрусталика из-за катаракты, но насколько долго сохраняется их эффект? Ответ на этот вопрос дал доктор Мартин Скарр.Катаракта - это расстройство зрения, при котором человек начинает воспринимать образы вокруг себя более мутными и размытыми. В результате наступает необходимость заменить естественный хрусталик на искусственный, и подобного рода процедуры являются настолько распространёнными, что их проводят в огромном количестве во всех странах мира. Искусственные хрусталики были созданы английскими учеными, которые наблюдали за последствиями травм глаз британских пилотов в период Второй мировой войны. С середины 1980-х хрусталики изготавливают из гибких материалов, которые можно сворачивать и вводить посредством очень небольшого разреза. А это намного упростило операцию.Подобного рода процедуры проводятся уже более 70 лет, и совершенно очевидно, что имплантируемые хрусталики никуда не исчезают - они служат своим новым владельцам до конца их дней. Однако у некоторых пациентов оригинальные капсулы для хрусталиков (мембраны, которые оборачивают естественные хрусталики, где они и содержатся) сами со временем затуманиваются. В этом случае зрение также ухудшается, но его можно восстановить с помощью лазерной терапии - относительно быстрой и безболезненной.Поэтому если вы прошли через операцию по замене хрусталика из-за катаракты, то не волнуйтесь - глаза должны продолжать верно служить вам ещё долгие годы. Никаких повторных операций и установки новых хрусталиков уже не понадобится.