Парацетамол в больших дозах вреден для сердца — ученые

Ученые из Великобритании выяснили, что длительное употребление парацетамола увеличивает риск инсульта и других проблем с сердцем у людей с высоким давлением.Парацетамол, или ацетаминофен, — доступное и распространенное лекарство, которое используется для снижения температуры или уменьшения боли как у детей, так и у взрослых. Это один из самых продаваемых препаратов в России.Но до сих пор механизм действия этого лекарства изучен плохо, а его длительное использование, особенно передозировка, в некоторых случаях приводит к необратимой токсичности для печени и негативному влиянию на желудочно-кишечный тракт, за чем, в свою очередь, может последовать летальный исход.Новое исследование ученых из Эдинбургского университета предполагает, что длительный прием парацетамола увеличивает риск заболеваний сердца и инсультов у людей с высоким давлением. Эта работа является первым крупным рандомизированным клиническим исследованием, посвященным побочным эффектам этого популярного лекарства.Ученые подчеркивают, что парацетамол часто предлагают в качестве более безопасной альтернативы нестероидным противовоспалительным препаратами (например, ибупрофену, диклофенаку и другим), которые повышают кровяное давление и увеличивают риск проблем с сердцем.В новом исследовании участвовали 110 пациентов с повышенным артериальным давлением. Половине из них назначали по одному грамму парацетамола четыре раза в день. Надо отметить, что это стандартная лечебная доза при хронической боли. А другая часть участников в течение тех же двух недель получала плацебо, то есть «пустышку».У участников, получавших парацетамол, давление значительно поднималось. А у пациентов, принимавших плацебо, оставалось на том же уровне. Ученые увидели, что рост давления был аналогичен такому же росту при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. По мнению экспертов, при продолжении эксперимента можно было бы ожидать рост количества проблем с сердцем или даже инсультов примерно на 20%.«Речь идет не о кратковременном использовании парацетамола при головных болях или лихорадке. Наше исследование указывает на риски для людей, которые принимают его регулярно в течение длительного времени, чаще всего при хронической боли», — уточнил ведущий исследователь доктор Иэн Макинтайр.Ученые считают, что результаты этой работы должны привести к пересмотру долгосрочных назначений парацетамола всем категориям пациентов, но особенно людям с повышенным давлением или проблемами с сердцем.