Коронавирус может закончится ампутацией

Известный российский сосудистый хирург Андрей Чупин отметил, что у некоторых пациентов после коронавируса возникают тромбозы. А они могут стать причиной ампутации рук или ног.Относительно новый для учёных COVID-19 продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Лечащие врачи отмечают все новые последствия, с которыми сталкиваются пациенты, переболевшие этой опасной болезнью. Одним из таких последствий является тромбоз конечностей, который препятствует снабжению рук или ног кровью. Если это снабжение нарушается, ткани начинают отмирать, и спасти конечность бывает уже невозможно. В этих случаях показана лишь ампутация, если проходимость сосудов восстановить не удалось.Доктор Чупин подчеркнул, что коронавирус, в первую очередь, представляет серьезную угрозу для сердечно-сосудистого здоровья, поскольку нарушает свертываемость крови. Именно поэтому многим жертвам COVID-19 дают антикоагулянты, защищающие их от тромбов. Но в каких-то случаях даже эти лекарства оказываются малоэффективными, и тромбы все же формируются. Именно это и может стать причиной начала опасного процесса.При этом, по словам специалиста, нет чёткого периода развития таких осложнений. Роковой тромб может появиться и во время активной фазы коронавируса и даже через несколько месяцев после того, как человек переболел. Нет доказательств и того, что эти тромбы чаще возникают после тяжелой формы коронавируса. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы защитить организм от заражения и сделать прививку, а также пройти через ревакцинацию.