Продукты с селеном могут улучшать память и помогать восстановлению после инсульта

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Австралийские ученые разобрались, почему селен полезен для пожилых, и как он влияет на обучаемость и память.Естественное старение организма связано с постепенным снижением интенсивности обменных процессов. Ученые уверены, что питание — это один из основных факторов, поддерживающих работоспособность и хорошее самочувствие в пожилом возрасте.Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что селен — химический элемент, содержащийся во многих продуктах, — может помочь человеку восстановиться после инсульта, повысить обучаемость и улучшить память в пожилом возрасте. Этот минерал поглощается из почвы и воды и содержится в зерновых, мясе, овощах, фруктах и орехах, особенно в бразильском орехе.Ученые уточнили, что в течение последних 20 лет они знали, что упражнения могут создавать новые нейроны в мозгу, но не понимали точно, как это происходит. Они стремились определить системные механизмы, с помощью которых упражнения регулируют нейрогенез у взрослых.Исследования влияния физических упражнений на стареющий мозг показали, что во время активной работы мышц повышается уровень белка селенопротеина (SEPP1), ключевого для транспортировки селена в крови. Ученые решили выяснить, могут ли пищевые добавки с селеном воспроизвести эффекты физических упражнений. Их модели показали, что добавка селена может увеличить генерацию нейронов и улучшить когнитивные функции у пожилых мышей.Дело в том, что у мышей, как и у людей, с возрастом серьезно снижаются уровни генерации новых нейронов. И когда мышам давали добавки селена, выработка нейронов увеличивалась, а когнитивные способности улучшались.Ученые также проверили, как повлияет селен на когнитивные способности после инсульта, то есть на память и способность к обучению. Проверка была тоже на мышах.Мыши после инсульта не могли выполнять типичные для себя задачи, но когда ученые давали им добавки селена, то память и способности к обучению восстанавливались.Ученые уверены, что данные результаты открывают новый терапевтический путь для коррекции когнитивных функций у людей, которым в силу возраста или болезней недоступен спорт. Но эксперты предупреждают, что добавки с селеном не стоит рассматривать как полную альтернативу физическим упражнениям.Человек, который правильно питается, ест много фруктов, овощей, мяса и орехов обычно имеет достаточный уровень селена. Но старым людям, особенно с неврологией, добавки селена могут быть полезны, подчеркивают исследователи.