Кардиолог рассказала, как секс влияет на сердце при постковиде

Секс после COVID-19 должен быть "щадящим", чтобы не перегружать сердце и сосуды, предупредила врач-кардиолог Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik она уточнила, как долго придется "прислушиваться к организму" и вовремя "сбавлять обороты".Коронавирусная инфекция часто поражает сердечно-сосудистую систему, об этом важно помнить даже после выздоровления, отметила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова. По ее словам, в течение некоторого времени после COVID-19 следует избегать физических нагрузок, в частности, "адаптировать" секс под состояние своего организма. Соблюдать осторожность придется от одного до двух месяцев, предупредила кардиолог."При постковиде организм ослаблен. Даже минимальная физическая нагрузка дает сильное сердцебиение. Это отклонение самостоятельно проходит через месяц или два после COVID-19. Если логически рассуждать, то секс в это время должен быть щадящим. Секс – это физическая нагрузка, и ее надо максимально адаптировать под свое состояние", – объяснила Асият Хачирова.Секс при постковиде не является смертельно опасным занятием, но лучше своевременно "сбавлять обороты", чтобы не получить инфаркт, считает она."Еще нет данных, что кто-то умер во время секса при постковидном синдроме. Однако следует прислушиваться к своему организму. Особенно важно следить за тем, чтобы не жгло и не давило в районе грудины. Как только что-то такое в груди ощутили, то надо сильно сбавить обороты. Это может означать, что есть критическая нехватка кислорода или питательных веществ для сердца. Все инфаркты развиваются при нагрузке, важно это помнить", – сказала Асият Хачирова.Лучшим способом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и, соответственно, постковидного синдрома является вакцинация. Прививка не дает стопроцентной защиты от COVID-19, но предотвращает тяжелое течение болезни.