8 неожиданных плюсов от чтения книг

Все мы знаем, что книги обогащают наш словарный запас и знакомят с миром человеческих мыслей и чувств. Но у них есть и некоторые другие удивительные плюсы для здоровья.Уменьшают стрессСтрессовые ситуации окружают нас повсюду. Будь то семья, работа, отношения или деньги, все мы в какой-то момент испытываем стресс в жизни. К сожалению, стресс также может быть фактором риска ряда опасных физических и психических заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, диабета, депрессии и болезней сердца. К счастью, один из отличных способов снять стресс - это погрузиться в хорошую книгу. Хорошо написанный роман сможет перенести вас в новое царство, позволяющее расслабиться, отключиться и отвлечься от стрессов повседневной жизни.Помогают сопереживатьЧитающий книги с большей вероятностью отождествит себя с другими людьми, и ему будет легче поставить себя на место другого человека. Это, в свою очередь, помогает повысить нашу способность понимать чувства и убеждения других людей и в то же время совершенствовать наши социальные и коммуникативные навыки. Книги развивают важнейшее чувство эмпатии.Защищают от деменцииКак и любая другая мышца в теле, мозг нуждается в регулярных физических упражнениях. Ученые и исследователи подтвердили, что мозг состоит из сложных сетей, цепей и сигналов. Когда они развиваются, то делают наш мозг сильнее и изощреннее. Чтение буквально перестраивает мозг! Ряд исследований также показал, что такие тренировки ума могут замедлить прогрессирование когнитивных нарушений, связанных с такими заболеваниями, как деменция. Поддержание постоянной активности мозга при чтении и других умственных действиях вроде настолок или решения головоломок, в конечном счете поможет сохранить ум в целости.Расширяют словарный запасЛогично, что чем больше слов вы услышите, тем больше их войдет в повседневный словарный запас. Исследования показали, что учащиеся, которые регулярно читают с раннего возраста, постепенно расширяют свой словарный запас. Это может помочь во многих сферах жизни, в том числе повысить шансы на лучшую успеваемость на тестах и экзаменах. Расширение словарного запаса также считается одним из лучших факторов успеха в карьере. Те, кто хорошо говорят, как правило, лучше справляются с работой и с большей вероятностью получают желаемую работу или повышение по службе.Способствуют лучшей концентрацииЧтобы понять то, что вы читаете, вам нужно сосредоточиться и сконцентрироваться на печатных словах. Регулярное чтение не только поможет развить концентрацию, но и улучшит внимательность, что важно во многих других сферах нашей жизни.Помогают облегчить симптомы депрессииЧтение полезно для нашего психического здоровья, а значит, оно помогает облегчить симптомы депрессии. Когда мы чувствуем себя подавленными, наши умы обычно заняты негативными мыслями. Однако, потратив время на чтение позитивной книги, вы можете сосредоточиться на чем-то другом и не быть поглощенным негативом. Хотя чтение не устранит первопричины депрессии, оно вполне может помочь временно отвлечься от проблем.Улучшают памятьКогда мы занимаемся физическими упражнениями, такими как бег или езда на велосипеде, то воздействуем на сердечно-сосудистую систему, делая ее более устойчивой. Точно так же чтение дает нашему мозгу основательную тренировку и в то же время улучшает способность запоминать. Когда мы читаем книгу, то должны помнить сюжетную линию, включая персонажей, их историю и другие важные аспекты. Выполнение этого на регулярной основе помогает укрепить способность мозга запоминать такую информацию. Большим преимуществом чтения является то, что оно укрепляет и развивает проводящие пути или "синапсы" в нашем мозге, помогая улучшить кратковременную память.Помогают расслабиться и хорошо выспаться ночьюМногие удивляются, почему им так долго не удается заснуть. Но разные экраны вокруг излучают синий свет, который нарушает наши внутренние часы и затрудняет погружение в сон. Читая книгу перед сном, вы не только забываете о дневном стрессе, но и тренируете свой мозг ассоциировать эту деятельность со сном. Это в конечном счете значительно облегчит засыпание. Так что откажись от смартфона и купи себе вместо этого книгу.