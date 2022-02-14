Здоровый сон: 10 правил, как убрать морщины и выглядеть моложе

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Для здорового сна недостаточно просто высыпаться. Рассказываем о важных правилах, соблюдая которые, можно улучшить качество кожи.Давно известно, что не высыпаясь, мы рискуем располнеть. О том, что происходит с лицом и волосами от недосыпания и говорить нечего. Очень скоро организм начинает мстить за недобор «сонного времени» — кожа теряет блеск и упругость, волосы выпадают. Более того: если вы не высыпаетесь, действие ночных кремов и сывороток сводится к нулю. А если подойти к ночному отдыху с научной точки зрения, то безо всяких инъекций вы можете добиться уменьшения морщин и более свежего вида по утрам!1. Наладьте «сонный климат»В спальне должен быть прохладный (18?20 градусов) и увлажненный воздух. Если у вас нет увлажнителя (кстати, очень советуем завести), просто поставьте возле кровати емкость с водой. А зимой хорошо помогает брошенное на батарею мокрое полотенце.2. Поменяйте постельное бельёЕсли у вас чувствительная кожа, синтетические наволочки и пододеяльники будут стабильно вызывать раздражения и покраснения. Спать надо на натуральных материалах — льне, шелке или хлопке.3. Не спите на животеДа, это сложно проконтролировать. Но попробовать стоит! Пробуйте засыпать на боку, в позе эмбриона. Или на спине, положив под ноги подушку, чтобы снять напряжение с позвоночника. И обязательно на подушке! Тогда жидкость будет нормально циркулировать, и лицо не отечет.4. Займитесь ароматерапиейСмочите кусочек ваты эфирным маслом герани, майорана или лаванды и положите в подушку или под наволочку. Эти ароматы расслабляют мышцы лица, и с утра у вас будет отдохнувший, свежий вид.5. Тщательно умывайтесь перед сном!Совет набил оскомину, но, поверьте, это действительно важно. Остатки косметики за ночь буквально убивают вашу кожу. Лень умываться? Протрите лицо мицеллярной водой, макияж она удалит не хуже пенки или мусса.6. Смените подушку на более жёсткуюКогда вы ворочаетесь во сне, вы «сминаете» кожу, формируя «заломы», которые со временем станут морщинами. Чем жестче ваша подушка, тем меньше сдвигается кожа лица при контакте. Кстати, шелковая наволочка тоже помогает!7. Примите тёплую ваннуЗа день ваши мимические мышцы устали и, возможно, возникли спазмы: вы не чувствуете их, но кожа — да! Ложась спать с этим незаметным напряжением, вы усугубляете мимические морщины. Расслабьтесь!8. Сделайте массажПодогрейте немного оливкового или кунжутного масла и нанесите массажными движениями на лицо. Массируйте легкими круговыми движениями от центра к периферии и снизу вверх. Потом просто промокните лицо салфеткой.9. Ходите босикомЗа час до сна снимите тапочки, шлепки или носки и ходите по дому босиком. Стимуляция стоп также способствует расслаблению всех мышц и улучшает циркуляцию крови и лимфы. Скажите отекам «нет»!10. Занимайтесь сексомЧестное слово, лучшего средства от морщин еще не придумали!