Как защититься от болезней сердца: определенный тип питания снижает риск на 31%

По словам ученых, питание человека влияет на риск развития гипертонии и ишемической болезни сердца.Сердечно-сосудистые заболевания включают состояния, которые сужают или блокируют кровеносные сосуды, негативно влияют на состояние и функции сердечной мышцы, сосудистых клапанов или вызывают аномальные ритмы. В конечном итоге это может привести к сердечному приступу, стенокардии, инсульту. Стиль питания серьезно влияет на подверженность человека болезням сердца, вот почему для защиты от сердечно-сосудистых патологий медики всегда рекомендуют придерживаться определенных пищевых привычек.«Здоровый повседневный рацион питания может помочь снизить риск развития ишемической болезни сердца и высокого кровяного давления, остановить или предотвратить набор веса и возникновение диабета», - заявили специалисты Британского фонда сердца (BHF).Говоря о том, какой тип питания снижает риск болезней сердца, ученые констатировали, что лучшим можно считать рацион, насыщенный фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, орехами, рыбой, птицей и растительными маслами. Алкоголь следует употреблять только в умеренных количествах, а также контролировать потребление красного и обработанного мяса, соли, насыщенных животных жиров. Продуктов с высоким уровнем рафинированных углеводов и сахара, трансжирами лучше не употреблять совсем. Выступив на страницах журнала Nutrition, специалисты отметили, что у людей, чей рацион соответствует такой схеме питания, риск сердечных заболеваний ниже на 31%.На некоторых аспектах ученые заостряют внимание.Избыток насыщенных жиров может увеличить количество холестерина в крови, что способствует развитию ишемической болезни сердца.Употребление слишком большого количества соли может увеличить риск развития высокого кровяного давления и вместе с этим – ишемической болезни сердца.Если вы употребляете более 90 граммов (в приготовленном виде) красного или переработанного мяса в день, эксперты рекомендуют сократить его количество до 70 граммов.У курильщиков вероятность сердечного приступа почти в два раза выше, чем у людей, которые никогда не курили. Бросить курит не поздно никогда!