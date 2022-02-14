Медики объяснили, почему опасно «отсыпаться» на выходных

Отсыпание в выходные может привести к бессоннице и плохому самочувствию.Многие страдают от недосыпания в будни, поэтому пытаются «догнать» на выходных и спать гораздо дольше обычного.Впрочем, так делать не стоит. По крайней мере, от этого предостерегает доктор и практикующий врач общей практики, специалист по изменению поведения Рошан Мохидин.По его словам, ситуация со сном и выспанностью ухудшилась с пандемией коронавируса. Многие работают из дома, поэтому они потеряли привычный режим и ошибочно полагают, что это повод побаловать себя лишним сном.«Однако телу требуется синхронизация режимов сна», – считает эксперт.Внимание! Согласно последнему исследованию Thriva, только 29% людей просыпаются утром «свежими» и бодрыми.Чем вреден долгий сон на выходныхСпециалист по сну Стефани Ромишевски также призывала не отлеживаться на выходных, поскольку это «только увековечивает плохие циклы сна«.«Отсыпание в выходные также часто может привести к бессоннице и плохому самочувствию. Если вы заметили, что ждете выходных, чтобы выспаться, такое поведение сформирует определенный шаблон», – утверждала Ромишевски.Когда мы лежим, нашему мозгу трудно понять, когда именно нам нужно уснуть, поскольку кажется, что вы «дополнительно» выспались, даже если вы легли спать позже и чувствуете себя уставшим,– добавила она.Как хорошо высыпаться всегда и не ждать выходныхДля того чтобы хорошо высыпаться, следует за час до сна отказываться от гаджетов, а также выбирать правильную позу.«Сон на боку обычно считается самой здоровой позицией для сна. А вот спать на животе – самое плохое положение. Эта позиция может привести к множеству проблем, таких как напряжение мышц и суставов, скованность, боль в спине и шее», – советует эксперт по сну Нарван Амини.Также специалисты рекомендуют не употреблять на ночь кофеин и алкоголь.