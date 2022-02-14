Развенчан популярный миф о «зашлакованности» организма

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В медицине нет такого понятия.Всем известно выражение «зашлакованность» организма. Но этому не стоит верить, так как в медицине вообще нет такого понятия.Об этом сообщила на Facebook медик-дерматолог Виктория Ганжа.«Почему-то оно используется именно к человеку. И это что-то необычное, что-то сидящее в внутренностях. «Зашлакованность». Зашлакованными становятся все, от мала до велика, потому что, если взрослый человек, то шлаков больше, а ребенок, то конечно меньше, но какой-то шлак в нем все равно где-то взялся», — рассказала специалист.Врач изначально объяснила, откуда взялось слово шлак.Шлак (нем. Schlacke)— расплавленная или затвердевшая масса различных примесей, являющаяся побочным продуктом металлургических процессов и используется для изготовления вяжущих материалов (шлакоцемент), то есть отходы производства.Врач объяснила, что единственное, что может быть грязное в кишечнике — это каловые массы. И все. Не нужно верить, в то, что печень и кишечник стоит «очищать от шлаков».«А те, кто сейчас расскажет мне, что «нам помогал метод чистки печени маслом и лимонным соком» и скажет, что — видел камни своими глазами, то это на самом деле смесь слизи, непереваренного масла и желчных пигментов, обработанных лимонным соком», — резюмировала медик.Отметим, что понятие «очищение от шлаков» в медицине пошло еще от «старой школы» врачей в СССР. Пациенту предлагали чистить печень,желчный пузырь, кишечник от так называемых шлаков и токсинов.