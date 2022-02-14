Какое средство лучше защищает от омикрон-штамма

Какова реальная эффективность средств индивидуальной защиты против коронавируса?Этот вопрос стал особенно актуальным с распространением штамма "омикрон", который считается гораздо более заразным, чем "дельта".Главный инструмент профилактики COVID-19 — это все еще вакцинация, а что касается защитных масок, то специалисты все чаще говорят о необходимости отказа от них в пользу респираторов. Например, в Австралии ношение респираторов уже стало обязательным в общественных местах.Традиционные медицинские маски хуже справляются с профилактикой распространения "омикрона", так как новый штамм намного быстрее размножается в верхних дыхательных путях. По некоторым данным, это повышает вирусную нагрузку в десятки или даже сотни раз, а также провоцирует появление суперраспространителей. При "дельте" суперраспространителем был один из тридцати зараженных, а с "омикроном" таким становится каждый десятый.По словам Владимира Чуланова, главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Российской Федерации, защитные изделия классов FFP2 и FFP3 лучше справляются с профилактикой заражения новым штаммом. Тканевые и обычные медицинские маски плохо прилегают к лицу и пропускают окружающий воздух, плюс, их нужно постоянно менять, тогда как респиратор, лишенный этих недостатков, обеспечивает более надежную защиту.