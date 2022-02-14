10 минут для здоровья: уникальная методика оздоровлениия

Эти методики оздоровления применяли еще в древности. Их цель – очистить тело от отходов и токсинов, мешающих полноценной жизнедеятельности. Всего 10 минут занятий в день позволят улучшить работу всех органов и систем и восстановить здоровье организма.Аюрведические практики учат, что потоки энергии, пронзающие всю Вселенную, реально взять под контроль, менять их силу и направленность. Если человек добьется, чтобы энергия, которая циркулирует по его телу, была наиболее сбалансирована, то это позволит наиболее полно реализовать свои скрытые возможности.С помощью аюрведы можно наладить гармоничное взаимодействие между тремя составляющими человека – телом, духом и разумом, если применять для этого практики, проверенные опытом прошлых тысячелетий.Утренние очищения1. Очистите язык в течение 30 секунд. После утренней чистки зубов, снимите налет с языка, при помощи специального инструмента или боковой поверхности вилки или ложки. Регулярная очистка оздоровит желчный пузырь и почки и нормализует их работу. В ежедневно образующемся налете, скапливается очень много болезнетворных микробов и токсинов, которые нарушают работу организма, поэтому лучше его удалять минимум раз в день.2. Применяйте масло кунжута в течение 2 минут. После чистки языка, полощите рот кунжутным маслом, а затем – водой. Натуральные масла содержат вещества, которые приводят в норму баланс кислот и щелочей, укрепляют здоровье полости рта намного эффективнее, чем даже самые дорогие косметические средства.3. Делайте самостоятельный массаж в течение 3 минут. Возьмите мягкую щетку или кусок шерстяной ткани, разотрите себя, сначала шею, спину, плечи, верхние конечности. Делайте круговые движения по 10-20 раз на каждую часть тела. Потом массируйте грудную клетку, по направлению снизу вверх, перейдите на живот, движения направляйте слева направо. Переходите к мышцам бедер, начиная изнутри кнаружи, и заканчивайте нижними конечностями, сверху вниз.Дневные процедуры4. Пейте горячую воду в течение 30 секунд. Кипятите 0,5 л воды в течение 15 минут, вылейте ее в термос. В течение 30 минут, выпейте ее небольшими глоточками. Эта горячая прокипяченная жидкость удалит из тела все вредные вещества.5. Спокойно дышите в течение 2 минут. Делайте глубокие плавные вдохи и выдохи. Сконцентрируйтесь полностью на дыхательном упражнении, оно поможет обрести спокойствие.Вечерний массаж6. Стимулируйте органы пищеварения в течение 2 минут. Доведите до теплого состояния небольшое количество масла кунжута. Втирайте его в зону желудка, двигая ладонь по кругу. Затем, окуните махровую салфетку в горячую воду, выжмите ее и наложите ее на это место, до полного остывания. Такая процедура способствует хорошему усвоению пищи и избавит от бессонницы.