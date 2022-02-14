Названо растительное масло, повышающее уровень холестерина
Холестерин — структурное сочетание стероидов и жиров, которое вырабатывается печенью из соединений, поступающих в кровь в результате метаболизма. Если уровень холестерина слишком сильно растет, то в крови появляется опасное количество холестерина липопротеидов низкой плотности. ХСЛПНП может быть причиной закупорки артерий, что чревато развитием опасных для жизни состояний.
Очень важно следить за уровнем холестерина и не допускать зашкаливающих концентраций. Для этого нужно следить за питанием — говорят ученые, отмечая, что существуют безопасные на первый взгляд продукты, которые могут значительно повышать холестерин.
В частности, опасный уровень ХСЛПНП может установиться в организме при систематическом употреблении пальмового масла. В этом продукте в большом объеме содержатся насыщенные жиры, провоцирующие повышение уровня холестерина. Пальмовое масло в целом нельзя назвать сколько-нибудь здоровым продуктом питания, поэтому эксперты рекомендуют отказаться от постоянного употребления продуктов с таким маслом в составе.
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