Названо растительное масло, повышающее уровень холестерина

Слишком высокий уровень холестерина может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень холестерина может повыситься из-за систематического употребления некоторых продуктов питания — например, растительного масла.Холестерин — структурное сочетание стероидов и жиров, которое вырабатывается печенью из соединений, поступающих в кровь в результате метаболизма. Если уровень холестерина слишком сильно растет, то в крови появляется опасное количество холестерина липопротеидов низкой плотности. ХСЛПНП может быть причиной закупорки артерий, что чревато развитием опасных для жизни состояний.Очень важно следить за уровнем холестерина и не допускать зашкаливающих концентраций. Для этого нужно следить за питанием — говорят ученые, отмечая, что существуют безопасные на первый взгляд продукты, которые могут значительно повышать холестерин.В частности, опасный уровень ХСЛПНП может установиться в организме при систематическом употреблении пальмового масла. В этом продукте в большом объеме содержатся насыщенные жиры, провоцирующие повышение уровня холестерина. Пальмовое масло в целом нельзя назвать сколько-нибудь здоровым продуктом питания, поэтому эксперты рекомендуют отказаться от постоянного употребления продуктов с таким маслом в составе.