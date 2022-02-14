Своевременное лечение зубов помогает снизить риск повторного инсульта

Некоторые специалисты утверждают, что своевременная стоматологическая помощь после инсульта помогает снизить риск развития повторного инсульта.Специалисты провели исследование, которое показало, что постоянное и своевременное лечение зубов может предотвратить второй инсульт. Подобное исследование было проведено и ранее и показало снижение риска повторного развития инсультов при своевременном лечение заболеваний пародонта. Известно, что заболевания пародонта, которые также известны как заболевания десен, имеют свойство нарушать целостность тканей, которые удерживают зубы на месте.Для исследования были приглашены 280 добровольцев, которые недавно перенести инсульт и страдали от заболеваний пародонта. Исследование было нацелено на то, чтобы выяснить, уменьшает ли своевременное лечение пародонта риск развития повторного инсульта. Все добровольцы были разделены на две группы. Первая группа получала стандартное лечение, а вторая интенсивный уход за пародонтом.Результаты показали, что любой способ ухода за пародонтом снижает риск развития повторного инсульта. Ученым давно известно, что заболевания пародонта тесно связаны с некоторыми системными заболеваниями и состояниями, поэтому этот результат, хотя и неудивителен, имеет важное значение для долгосрочного здоровья тех, кто недавно перенес инсульт.