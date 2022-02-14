«Болезни от нервов»: названы психосоматические заболевания

Стресс может стать причиной серьезных болезней.По данным ВОЗ, около 25% населения мира страдают психическими расстройствами различной степени тяжести. В сегодняшнем мире вокруг нас слишком много стресса – от работы с негативными замечаниями начальства и клиентов до социальных сетей, где все кишит одними сплошными расстройствами. Мы постоянно сидим в компьютере и смартфонах, редко выходим на улицу не для того, чтобы доехать до офиса или до дома, а просто пройтись или прогуляться.По результатам исследования, тревожно-депрессивные расстройства регистрируются в целом не менее чем в 1/3 обращений.Большинство считают психосоматику не опасной и даже не рассматривают ее как основную причину своих недугов или болезней. Однако стоит разобраться поподробнее. По данным B. Hodges 60-70% больных с тревогой и депрессией обращаются к врачам различных специальностей с жалобами исключительно соматического характера, то есть с жалобами на изменение функции внутренних органов.У нашего организма есть защита от меняющихся воздействий – вегетативная система. Она поддерживает постоянство состава и функций организма. Но при увеличении стрессовой нагрузки в определенный момент может наступить сбой. Именно в этот момент резко снижается защита, и наступает повреждение в том или ином органе.У каждого из нас есть, так называемое «слабое место». Оно определено наследственными факторами и формируется в процессе жизни при повреждении вегетативной нервной системы.Исторически к психосоматическим заболеваниям врачи относят такие состояния:Бронхиальная астмаЗаболевание, сопровождающееся приступами удушья, нехваткой воздуха. Часто начало заболевания, обострение и сам приступ провоцирует ситуация стресса, при которой человек как бы «не может выдохнуть» свою проблему. В условиях покоя заболевание может вообще никак себя не проявлять.Язвенный колитЗаболевание, причина возникновения которого до конца не ясна. Характеризуется язвенным повреждением кишечника. Внешне сопровождается болями в животе, изменением стула, примесью в нём крови. Пусковым механизмом часто бывает стресс.Эссенциальная гипертензияВсем знакомая гипертония, повышение артериального давления, не связанное с заболеванием других органов и систем. Очень часто это заболевание начинается в вегетативной дисфункции, при которой у пациента может быть тенденция к так называемому «высокому нормальному» артериальному давлению. Со временем защитные механизмы ослабевают. На любой стресс может быть повышение артериального давления, а со временем это повышение может стать более стойким.НейродермитЗаболевание, при котором возникают изменения на коже, сопровождающиеся выраженным зудом. Также отмечается связь с эмоциональным перенапряжением, тревогой.Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишкиЯзвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – заболевания, наиболее часто связанные со стрессом, сопровождаются образованием язвенных дефектов в желудке и/или двенадцатиперстной кишке. Известны случаи молниеносного развития такого заболевания.Синдром раздражённого кишечникаПри синдроме раздраженного кишечника в психологическом плане играет роль тревога и «неотработанные эмоции». При данном заболевании пациенты отмечают боли в животе без четкой локализации, вздутия и нарушения стула. Причем в условиях стресса симптоматика становится особенно выраженной.ЭзофагоспазмПри эзофагоспазме пациент отмечает боли за грудиной и нарушение прохождения пищи. Часто пациенты отмечают, что как бы не могут «проглотить обиду». При стрессе так же отмечается усиление симптоматикиДискинезия желчевыводящих путейМожет сопровождаться болью как в левом, так и в правом подреберье различной степени интенсивности, связанной с приемом пищи. Такие пациенты обычно находятся в условиях длительного хронического перенапряжения.Аутоиммунные заболеванияРевматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, при котором по неясным причинам организм начинает вырабатывать антитела к синовиальным оболочкам суставов. В психологическом плане чаще это свойственно людям, недовольным собой, которые направляют «негативную энергию» на себя. Подобный же механизм можно рассмотреть при любых аутоиммунных процессах.Огромную роль отводят психосоматике в развитии ожирения, сахарного диабета, ишемической болезни сердца и многим другим.Очень многие пациенты отмечают непосредственную связь со стрессом в своём заболевании.И часто можно отметить улучшение состояния после разрешения проблемы, на отдыхе, особенно во время смены обстановки. Один из моих пациентов рассказывал, что его болезнь начинается и заканчивается на паспортном контроле в аэропорту.Вегетативная система работает неправильно?Есть некоторые признаки того, что ваша вегетативная нервная система работает неправильно – нарушение сна, снижение настроения и памяти, частая смена настроения, похолодание и влажность кистей и стоп.Ситуация осложняется тем, что многие из психосоматических заболеваний функциональные. То есть не имеют структурных повреждений органов, и проявляются исключительно нарушенной функцией организма. Хотя всё чаще в последнее время говорят о возможном одновременном функциональном и органическом заболевании одного органа. В научных центрах есть большое количество диагностических методик, направленных на регистрацию нарушенной функции органа. Однако в обычной медицинской практике нарушенную функцию органа часто сложно измерить объективными диагностическими методиками. В такие моменты, к сожалению, часто пациент списывается в разряд «лёгких» или даже симулянтов. Но это не так. Такой пациент требует, возможно, большего внимания, чем пациент с органическим поражением.Что делать, если вы подозреваете психосоматику?Лечение психосоматического заболевания обязательно должно быть комплексным. Причём самому пациенту в этом вопросе отводится ведущая роль.1. Необходимо нормализовать режим дня. Это не значит, что вы должны жить по будильнику, но определённые рамки у вашего дня должны быть. Очень важно в одно и то же время вставать и ложиться спать, выделить определённые часы для приёма пищи.2. На работе обязательно нужно делать небольшие перерывы, чтобы у вас была возможность немного отдохнуть и восстановиться.3. Ежедневная физическая активность – одно из лучших средств для эмоциональной разрядки. Прогулка на свежем воздухе, зарядка, плавание, велосипед — выбирайте подходящий вид активности.4. Не забывайте о том, что вам приносит удовольствие. Любимые занятия часто откладываются на потом, а мы уделяем время лишь своим обязанностям. Каждый день находите хотя бы несколько минут, чтобы сделать для себя что-то приятное.