Названы четыре продукта, которые вредно мыть перед едой

Обычно люди моют все продукты перед их употребление в пищу. Это обосновано наличием на них бактерий, грязи, пестицидов и других негативных элементов, которые вредят нашему здоровью. Однако есть такие продукты, мытье которых приведет к ухудшению вкуса готового блюда, а также к увеличению колоний бактерий. В статье поговорим о четырех продуктах, которые не стоит мыть перед едой.Курица является одним из таких претендентов. Дело в том, что на поверхности куриного мяса присутствуют опасные микроорганизмы, способные распространяться на многих поверхностях, где находят контакт. По этой причине целесообразно быстрее поместить курицу под температурную обработку, пока микробы не заполонили всю кухню. К этой причине также относится и другие виды мяса.Следом идут грибы, которые из-за своей структуры в виде губки быстро впитывают воду. Поэтому эксперты советуют непродолжительно мыть их, а затем высушивать перед непосредственной готовкой.Макароны также не стоит мыть перед готовкой, так как это смоет весь крахмал, помогающий соусу лучше впитываться в изделие. После приготовления также необязательно пропускать через струю воды, если макароны выполнены из твердых сортов пшеницы.Замыкает список яйца. Некоторые полагают, что мытье яиц поможет избавить поверхность продукта от микробов. Однако парадокс состоит в том, что из-за пористой структуры яйца, микробы смогут попасть внутрь именно при мытье.