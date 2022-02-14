Ограничение калорий увеличивает продолжительность жизни

Новое исследование объясняет, как ограничение калорий влияет на обмен веществ, иммунитет и продолжительность жизни.Врачи и ученые всегда говорили о том, что потребление энергии из пищи должно быть сбалансировано с ее расходом. Например, эксперты ВОЗ советуют следить за калориями и не допускать нездоровую прибавку в весе. По данным организации, потребление жиров не должно превышать 30% от общей потребляемой энергии. При этом насыщенные жиры должны составлять менее 10%, а трансжиры — менее 1% от рациона. Также ученые советуют снизить потребление сахара до менее 10% от общей получаемой энергии.Благодаря новому исследованию американских ученых из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона стало очевидно, что в некоторых случаях намеренное сокращение калорий может не только улучшить здоровье, но и продлить человеку жизнь.В этой работе использовались данные, собранные Pennington Biomedical CALERIE 2. Это самое продолжительное исследование ограничений калорий, которое проводилось на людях.Ученые показали, что люди, которые сократили потребление калорий на 14% в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, которые, в свою очередь, играют ключевую роль в иммунитете человека и замедляют старение. Другими словами, ограничение калорий перестраивает многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и улучшают здоровье.«С возрастом вилочковая железа человека сжимается и вырабатывает меньше Т-клеток. В результате пожилым людям труднее бороться с инфекциями и некоторыми видами рака. А ограничение калорий помогает предотвратить сокращение вилочковой железы, поэтому у человека вырабатывается больше Т-клеток», — сказал автор исследования Эрик Равуссин.По словам ученых, помимо укрепления иммунитета увеличение Т-клеток связано с улучшенной способностью сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, так как если человек не сжигает это топливо, то жир будет накапливаться в мышцах и печени, а это приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и старению.Авторы другого исследования утверждают, что употребление в пищу большего количества бобовых может продлить жизнь человека на целых 10 лет. Особенно если употреблять их вместо красного мяса.В этом исследовании команда из Университета Бергена в Норвегии обнаружила, что подобная диета может помочь молодым людям жить на десять лет дольше. Для людей постарше выигрыш будет не столь очевидным, но тоже существенным.