Названы лучшие продукты для наращивания мышечной массы

На какие продукты следует налегать, чтобы после тренировок мышцы только росли.Как уже говорили ранее, успешная работа над телом на половину состоит из походов в спортзал, а также правильного питания. Расскажем, что следует есть после тренировки, чтобы росли мышцы.Твой рацион должен быть сбалансированным, а также разнообразным. Это особенно важно, когда ты работаешь над собственным телом. Мы же расскажем, на какие продукты следует налегать, чтобы после тренировок твои мышцы только росли.ШпинатКак и многие овощи семейства крестоцветных, шпинат помогает предотвратить воспаление, поскольку содержит витамины B, C и A. Он также обеспечивает 5 граммов белка на чашку и может потребляться разными способами, в том числе в формате смузи, который легко носить с собой.ЯйцаОни являются отличным источником белка и дольше сохраняют чувство сытости. Вот почему особенно полезно есть яйца на завтрак после утренней тренировки. Яйца также содержат витамины A, D, E, B12, B6 и K.ОрехиОрехи содержат много необходимых питательных веществ и микроэлементов, таких как белок, клетчатка и полезные жиры. Все, что тебе нужно, это пригоршня после тренировки, и ты можешь есть ее отдельно, как перекус, добавлять в коктейли, салаты и т.д.БананЭтот фрукт очень богат калием, содержит клетчатку, которая уменьшает приступы голода в течение дня, его легко носить с собой. А еще он отлично подходит для придания вкусу протеиновым коктейлям.Зеленый чайСогласно исследованию, опубликованному в журнале Physiology and Behavior, мужчины, употреблявшие 500 миллиграммов экстракта зеленого чая, уменьшали повреждение мышц, связанное с физическими упражнениями. Зеленый чай – хороший источник антиоксидантов и полифенолов, которые помогают регулировать окислительные повреждения, вызванные физическими упражнениями и повседневной деятельностью.Добавь эти продукты в свой рацион. Они помогут не только восстановиться мышцам после тренировки, но и успешно расти. Главное – помнить о количестве. Та же сажа горсть орехов не должна быть слишком большой. Ибо в таком случае пользы от ее поедания будет меньше.