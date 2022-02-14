Пять несуществующих болезней, о которых слышали все

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Мы привыкли, что поход к доктору должен заканчиваться обнаружением проблемы и назначением нужных лекарств. К сожалению, некоторые диагнозы из уст врача означают, что он не знает, что с пациентом и как его лечить. В этой статье мы собрали некоторые популярные болезни, которые не признаны мировым научным сообществом, но это не мешает им продолжать существовать в России.Вегето-сосудистая дистония или ВСДЭтот несуществующий диагноз из трех букв часто ставят детям и подросткам, у которых наблюдаются:головные боли и головокружения,тахикардия,избыточное потоотделение,чувство нехватки воздуха и одышка,обмороки.По сути вегето-сосудистая дистония или вегетоневроз — это не болезнь, а совокупность всех перечисленных симптомов. Поэтому любое лечение от ВСД не может воздействовать на первопричину беспокойства.Живя с ВСД, пациенты не получают лечения от тех болезней, которые ухудшают качество их жизни. Из-за того, что вегето-сосудистая дистония живет в умах некоторых врачей, недиагностированными остаются головная боль напряжения, мигрень, гипертония, болезни щитовидной железы, депрессия, тревожные расстройства и многое другое.ДисбактериозДисбактериоз или дисбиоз — это не болезнь, а временное состояние, когда в кишечнике изменяется соотношение бактерий, составляющих его собственную микрофлору. Лечить дисбиоз сам по себе бесполезно, при наличии проблем с кишечником (вздутия, диареи и т.д.) всегда нужно искать причину. За расстройством пищеварения может скрываться лактазная недостаточность, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, псевдомембранозный колит как побочный эффект приема антибиотиков и так далее.За постановкой диагноза «дисбактериоз» обычно следует назначение пробиотиков, которое приводит лишь к временному улучшению состояния. Все дело в том, что пробиотические культуры способны стать транзитными колонистами, но не остаются с нами надолго. Польза и риски приема пробиотиков все еще обсуждаются.Синдром дырявого кишечникаПод этим словосочетанием обычно подразумевают ослабление межклеточных соединений в кишечнике, из-за чего стенки кишки начинают пропускать в кровь бактерии и крупные молекулы, попадающие в него с пищей. Согласно теории дырявого кишечника, спровоцировать проблему можно, неправильно питаясь (часто виноваты оказываются сахар, глютен и молочные продукты), заразившись паразитами или подвергаясь длительному стрессу. Лечение же базируется на приеме БАДов, пищеварительных ферментов, про- и пребиотиков.Дырявый кишечник, который вызывает множество болезней, в том числе аутоиммунных, — это миф. Целостность кишок может страдать, но в этом случае всегда нужно искать первопричину (и это не молоко и не хлеб). К сожалению, вера в существование такого синдрома может привести к поздней диагностике действительно опасных заболеваний, при которых в кишечнике развивается хронических воспалительный процесс и как результат — повышенная кишечная проницаемость.Гиперактивный ребёнокИзлишне энергичных детей, с которыми трудно справляться, педиатры нередко называют гиперактивными. Лечить такую гиперактивность никак не предполагается. Остается смириться или пытаться сгладить непоседливость и бойкий нрав ребенка, предлагая ему перенаправить внимание на книги или тихие игры.В то же время, некоторые дети, плохое поведение которых вызывает у родителей беспокойство, на самом деле могут страдать СДВГ — синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Это неврологический диагноз, требующий проведения соответствующей терапии. Таким детям трудно справляться с собственными эмоциями, общаться с другими людьми, адаптироваться к новой среде, они имеют проблемы с концентрацией и обучением. Помочь им расти счастливыми можно, но для этого нужно заниматься корректировкой расстройства — делать массажи, проходить психотерапию, заниматься лечебной физкультурой.АвитаминозТехнически авитаминозом можно назвать цингу или рахит — то есть состояния, при которых в организме полностью отсутствует какой-то из витаминов. В то же время в России авитаминоз — это синоним снижения иммунитета и нехватки витаминов в межсезонье. Действительно, весной и осенью многие жалуются на повышенную усталость, сонливость, ломкость ногтей, выпадение волос, снижение мотивации и даже апатию. За этим состоянием может скрываться что угодно, в том числе и гиповитаминоз, то есть недостаток некоторых (или какого-то одного) витаминов.Здесь нужно сказать, что гиповитаминоз встречается не так часто, как принято считать. Ему не подвержены все без исключения люди, живущие в средней полосе, где зима холодная и снежная. Напротив, подавляющее большинство людей получают все необходимые им витамины с пищей. Специальные добавки нужны единицам, например, беременным женщинам, пожилым людям, вегетарианцам и людям с некоторыми хроническими заболеваниями, которые мешают витаминам нормально усваиваться. Даже если гиповитаминоз случился, перед приемом любых мультивитаминных комплексов обязательно нужно консультироваться со специалистом. Гипервитаминоз может быть не менее опасен, чем недостаток витаминов.Единственным исключением можно назвать витамин Д. В нашей стране, где солнечных дней не так много, он рекомендован всем на протяжении всей жизни, начиная с рождения. Но и тут подбор дозировки потребует посещения терапевта и сдачи анализа крови.