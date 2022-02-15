Уход за внуками не делает бабушек более молодыми

Ученые пришли к выводу о том, что теория о способности внуков омолаживать бабушек несостоятельна. Исследование проводилось учеными из Университета Вены.Если бабушки и дедушки берут на себя значительную часть ухода за внуками, давая своим взрослым детям время поработать, то это не производит омолаживающего эффекта, как многие надеялись. Ранее многочисленные исследования вроде бы выявляли способность ухода за внуками несколько замедлять ухудшения интеллектуального и физиологического здоровья для дедушек и бабушек. Но ни одно из этих исследований не оценивало пожилых людей до и после периода выполнения этих обязанностей.И вот теперь исследователи провели такую оценку, которая показала, что уход за внуками, в какой бы форме и в каких бы пропорциях он не осуществлялся, не помогает дедушкам и бабушкам ощущать себя более молодыми, чем в паспорте. Речь идёт именно об ощущении возраста, которое часто не совпадает с тем, что написано в сертификате о рождении. Именно самоощущение прожитых лет является мощным индикатором психического и физиологического благополучия. Иногда, если человек ощущает себя более старым, чем он является, это говорит об огромном риске серьезных проблем для здоровья, включая и вероятность преждевременной смерти.Авторы исследования не нашли связи между уходом за внуками и ощущением молодости. На самом деле, если бабушки и дедушки уже ощущают себя более молодыми, чем они есть, то это как раз и является той самой причиной, по которой они берутся присматривать за внуками. Но подобного рода уход всё-таки имеет несомненную пользу помимо помощи взрослым детям. С помощью таких контактов значительно укрепляются эмоциональные связи внутри семьи.