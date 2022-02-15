Названа пряность, снижающая уровень холестерина всего за один раз

Употребление семян пажитника способствует значительному снижению уровня холестерина.Это однолетнее растение семейства бобовых известно с давних времен, его выращивают на юге Европы, в Западной Азии и в Северной Африке.Для изучения влияния этой пряности на уровень холестерина специалисты изучили различные базы данных. В результате ученые обнаружили, что семена пажитника обладали "статистически значительным" эффектом снижения холестерина на 15-33 процента, такой эффект был обнаружен в пяти научных работах.По данным специалистов, одно из исследований продемонстрировало, что листья пажитника снижают уровень холестерина на девять процентов после однократного применения.Как указывает Daily Express, положительный эффект от потребления семян пажитника объясняется высоким содержанием клетчатки. Так, растворимая клетчатка, поглощающая воду, может снизить всасывание холестерина в кровь.